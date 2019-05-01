الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
ذئبان يتجولان في روضة نورة شمال الرياض (فيديو)
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
مزيد
مزيد
مزيد
مزيد
تقنية
«الرحيلي» يكشف 3 شائعات عن اختراق الحسابات الشخصية
تواصل - فريق التحرير:فند الخبير التقني ياسر الرحيلي، شائعات متداولة تتعلق باختراق الحسابات الشخصية للمستفيد، سواء من خلال الهاتف أو من خلال جهاز الصراف.وقال الرحيلي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، معلومات منتشرة وهي غير صحيحة:- يمكن الاختراق من ...
مزيد
المزيد