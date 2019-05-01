«الرحيلي» يكشف 3 شائعات عن اختراق الحسابات الشخصية

تواصل - فريق التحرير:فند الخبير التقني ياسر الرحيلي، شائعات متداولة تتعلق باختراق الحسابات الشخصية للمستفيد، سواء من خلال الهاتف أو من خلال جهاز الصراف.وقال الرحيلي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، معلومات منتشرة وهي غير صحيحة:- يمكن الاختراق من ...