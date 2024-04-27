عاجل.. صرف رواتب الموظفين الحكوميين غدًا الأحد

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لم يتبق سوى ساعات قليلة على إيداع راتب شهر إبريل في حسابات الموظفين بالقطاع العام والحكومي، وفقًا لوزارة المالية.



راتب الموظفين بالقطاع الحكومي



مواعيد صرف الرواتب



توحيد مواعيد صرف الرواتب



ومن المقرر أن يتم إيداع راتب الموظفين في القطاع الحكومي في الساعات الأولى من يوم غد الأحد 28/04/2024- الموافق 19/10/1445هـ.، بمشيئة الله.ويعد راتب أبريل هو الأول بعد انتظام الموظفين في عملهم بدءًا من يوم الاثنين 15 من إبريل 2024، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، التي بدأت الخميس 25 من رمضان 1445هـ/ 4 من إبريل 2024م،وحددت وزارة المالية مواعيد صرف الرواتب على أساس الشهور الميلادية، وفقًا للتاريخ المالي، بناءً على توجيه ملكي بتوحيد موعد صرف الرواتب.وجاء ذلك بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2018، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.وإذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.