أفضل نظام غذائي لعلاج ارتفاع ضغط الدم

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عندما يتعلق الأمر بالسيطرة على ارتفاع ضغط الدم، فإنه ينصح خصوصًا بالابتعاد عن المصادر التي تؤدي إلى ارتفاعه، سواءً كانت أطعمة أو مشروبات، وتعديل نمط الحياة.

وقالت الدكتورة ناتاليا دينيسوفا، خبيرة التغذية الروسية، إن اتباع نظام غذائي صحيح يساعد في بعض الحالات على تقليل جرعة أدوية ضغط الدم.

وأضافت لصحيفة "إرجومينتي إي فاكتي": "الخضراوات هي أحد المصادر الرئيسة للبوتاسيوم. والبوتاسيوم يعزز إخراج السوائل من الجسم، ونتيجة لذلك، ينخفض مستوى ضغط الدم ويقلل من التورم. لذلك، إذا كان النظام الغذائي يحتوي على الكثير من الخضراوات المختلفة، مع التقليل من استهلاك الملح، فيمكن نظريا تقليل جرعة الأدوية الخافضة للضغط".





الشبت والبقدونس والخس



فيتامين سي ومضادات الأكسدة



ونصحت الطبيبة بتناول الشبت والبقدونس والخس وغيرها من الخضراوات الورقية (10-15 جرام) في كل وجبة طعام، بشرط عدم وجود مشكلات في البنكرياس ولا تسبب الخضراوات حرقة المعدة وغير ذلك.وعلاوة على ذلك، فإن الخضراوات مفيدة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن؛ لأن الألياف الغذائية الموجودة فيها تساعد على التخلص من الدهون الزائدة والكوليسترول.وتعتبر الخضراوات الطازجة مصدرًا مهما لمضادات الأكسدة: فيتامين С والكاروتينات والكلوروفيل وغيرها. وتحتوي الخضراوات ذات اللون البني المحمر والأرجواني على الأنثوسيانين، ومضادات الأكسدة، ما يزيد من قيمتها الغذائية، بحسب ما أورد موقع "روسيا اليوم".ووفقا لها، يحتاج الإنسان إلى فيتامين سي ومضادات الأكسدة الأخرى لتحسين الدورة الدموية وتحفيز عملية تكوين الدم وبالتالي لتحسين إمداد أعضاء الجسم وأنسجته بالأكسجين.وبالإضافة إلى ذلك معظم الخضراوات غنية بالزيوت الطيارة وخاصة الشبت الذي يقلل من تكون الغازات ويحسن عملية الهضم. وعموما تساعد الخضراوات مثل الكزبرة والبقدونس والكرفس وغيرها على تقليل إلى حد ما من الآثار الجانبية المرتبطة بهضم كميات كبيرة من اللحوم وتمنع الإفراط في تناول الطعام.