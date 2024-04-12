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عاجل.. بشرى للموظفين الحكوميين.. موعد صرف راتب شهر إبريل

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رواتب
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مع تزايد الإنفاقات خلال عيد الفطر المبارك، يتساءل العاملون بالقطاع الحكومي بالمملكة عن موعد صرف رواتب شهر إبريل، وما إذا كان سيتم إيداعها مبكرًا. اضافة اعلان

مواعيد صرف الرواتب لعام 2024 

حددت وزارة المالية مواعيد صرف الرواتب على أساس الشهور الميلادية، وفقًا للتاريخ المالي، بناءً على توجيه ملكي بتوحيد صرف الرواتب. 

توحيد مواعيد صرف الرواتب

وتتضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2018، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.

موعد إيداع راتب إبريل 

وعلى ضوء جدول الرواتب المحدد سلفًا، فإنه من المقرر أن يتم إيداع راتب شهر إبريل الجاري للموظفين بالقطاع الحكومي- يوم الأحد 28/04/2024- الموافق 19/10/1445هـ.

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