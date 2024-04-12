عاجل.. بشرى للموظفين الحكوميين.. موعد صرف راتب شهر إبريل

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مع تزايد الإنفاقات خلال عيد الفطر المبارك، يتساءل العاملون بالقطاع الحكومي بالمملكة عن موعد صرف رواتب شهر إبريل، وما إذا كان سيتم إيداعها مبكرًا.





مواعيد صرف الرواتب لعام 2024



توحيد مواعيد صرف الرواتب



موعد إيداع راتب إبريل



حددت وزارة المالية مواعيد صرف الرواتب على أساس الشهور الميلادية، وفقًا للتاريخ المالي، بناءً على توجيه ملكي بتوحيد صرف الرواتب.وتتضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2018، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.وعلى ضوء جدول الرواتب المحدد سلفًا، فإنه من المقرر أن يتم إيداع راتب شهر إبريل الجاري للموظفين بالقطاع الحكومي- يوم الأحد 28/04/2024- الموافق 19/10/1445هـ.