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صحيفة تواصل الالكترونية

تراحم توقّع شراكة مجتمعية لتقديم خدمات الرعاية الصحية لمستفيديها

تراحم
تراحم
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أعلنت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" عن شراكتها المجتمعية الجديدة مع أحد المختبرات الطبية؛ لتقديم مزيدٍ من الدعم لمستفيدي اللجنة والتوسع في تقديم خيارات خدمات الرعاية الصحية من قبل مزودي الخدمات في القطاع الصحي.اضافة اعلان
وتهدف الشراكة إلى إثراء مسار الرعاية الأساسية وتفعيل المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتقديم المزيد من الخدمات الصحية بأسعارٍ تنافسية لصالح مستفيدي اللجنة في فروعها الـ ٦٥ المنتشرة على مستوى المملكة.
وتعكس هذه الشراكة الالتزام المشترك في إقامة مشاريع ومبادرات وبرامج مجتمعية ودعم جهود المسؤولية الاجتماعية بما يصب في صالح المستفيدين، ورفع جودة حياتهم وتلمس جوانب الاحتياج وتقديم كل ما من شأنه التيسير لحصولهم على أفضل الخدمات.

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