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فضل عظيم.. "الفوزان" يوضح معنى الصلاة على النبي ﷺ(فيديو)

الفوزان
الشيخ الفوزان
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كشف الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.اضافة اعلان

"الفوزان" يوضح معنى الصلاة على النبي ﷺ

وأوضح في مقطع فيديو عبر حسابه في منصة إكس، أن معنى الصلاة على النبي ﷺ هي ان البله تعالى وملائكته يصلون على نبيه، والصلاة من الله هي ثنائه على عبده في الملأ الأعلى.
وأضاف أن الصلاة على النبي من الملائكة، هي الاستغفار ومن الآدميين، الدعاء له صلى الهل عليه وسلم.

فضيلة الصلاة على النَّبِيِّ ﷺ

وبين أن الصلاة والسلام على النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عند ذكره تكون واجبة لحديث: " رَغَمَ أَنْفُ مَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْك"، وتكون الصلاة عليه واجبة من واجبات الصلاة التشهد الأول وركن من أركان الصلاة في التشهد الأخير من الصلاة .

صيغة الصلاة على النَّبِيِّ ﷺ

وصيغتها كما روى ابن مسعود عن النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه قال: أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ فَقَالَ: "قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ".

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