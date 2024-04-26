الدوسري: هذا شرف الذاكر لله وكفى به فضلاً (فيديو)

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حث إمام خطيب المسجد الحرام، الشيخ ياسر الدوسري على المبادرة إلى إحياء القلوب بذكر الله فهو يوصل المخلوق بخالقه.

وقال في خطبة الجمعة اليوم: "إن ذكر الله تعالى يرضي الرحمن، ويزيد الإيمان، ويطرد الشيطان، ويجتث الهموم والأحزان، ويملأ النفس بالسرور والرضوان، فيحيا القلب من مواته، ويحول بين الإنسان وبين فواته، ويفيق من سباته، فيكون سببًا لنشاط البدن وقوته، ونضارة الوجه وهيبته".

وأضاف الدوسري: "والذكر يا عباد الله يوصل الذاكر إلى المذكور، حتى يصبح الذاكر مذكورًا، قال الله جل ذكره: "فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ".

وتابع: "ولو لم يكن في فضل الذكر سوى هذا لكفى به فضلاً وشرفًا، قال ابن القيم رحمه الله: "والذكر من أُعطيه اتصل، ومن مُنعه عُزل".



pic.twitter.com/jfWk5wiVHy فيديو | خطيب المسجد الحرام الشيخ ياسر الدوسري: بادروا إلى إحياء قلوبكم بذكر الله فهو يوصلكم بخالقكم #الإخبارية April 26, 2024

العبادات وذكر الله



وأردف الدوسري قائلاً: "واعلموا يا عباد الله، أن العبادات لم تشرع إلا لإقامة ذكر لله، قال جل وعلا: "وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي"، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله"، قال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح.وجعل الله الذكر خاتمة للأعمال الصالحة، فختم به الصلاة عامة، فقال: "فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ"وختم به صلاة الجمعة خاصة، فقال: "فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ".وختم به الصيام، فقال: "وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ".وختم به الحج فقال تعالى: "فَإذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكم فاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكم آباءَكم أوْ أشَدَّ ذِكْرًا".ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كما ثبت ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وسلم.