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أمانة جدة توجه ضربة موجعة لمحل شهير.. ماذا فعل؟ (تفاصيل وصور)

أمانة جدة
أمانة جدة
أ أ
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أسفرت الحملة الميدانية التي تنفذها أمانة محافظة جدة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية عن رصد وإغلاق موقع بنطاق الشرفية.
وأوضحت الأمانة أن الموقع حولته عمالة إلى معمل للخياطة بطرق مخالفة حيث جرى مصادرة قرابة 520 من الأقمشة والمعدات من الموقع .اضافة اعلان

حملات ميدانية لأمانة جدة:

وقالت "أمانة جدة"، إنه استمراراً للحملات الميدانية لمعالجة المخالفات البلدية والظواهر السلبية في الشوارع وداخل المناطق السكنية تمكنت الفرق الرقابية من ضبط موقع حولته عمالة إلى معمل للخياطة لصالح أحد المحال الشهيرة حيث جرى مصادرة كافة الأدوات المستخدمة في الموقع،
وأضافت الأمانة أنه جرى تسليم الملابس الجاهزة وتسليمها للجمعيات الخيرية مؤكده استمرار الجهود الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين للحد من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.


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