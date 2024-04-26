خطيب المسجد النبوي: اللهم اكشف الكرب والشدائد عن فلسطين

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خطب وأم المصلين في المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور
علي بن عبدالرحمن الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف.
ما أحسن أن يقوم المسلم بصالح الأعمالوبعد أن حمد الله تعالى بدأ خطبته قائلًا: ما أحسن أن
يقوم المسلم بصالح الأعمال راجيًا رضا الله الله تعالى خائقًا من ربه أن يرحمه
وينجيه من عذابه.
وأضاف أن المسلم إذا خلط المسلم عملًا صالحًا وآخر سيئًا فهو لما غلب عليه منهما، وهو تحت رحمة الله عز وجل.
أفضل عمل صالح يقوم به
المسلموبين أن الإيمان قول واعتقاد
والاستقامة أم عظيم وأعلاها في القيام بالفرائض والواجبات والمستحبات، ومجانبة
المحرمات والمكروهات والثبات على ذلك.
اللهم اكشف الكرب والشدائد عن فلسطينوختم خطبته داعيًا الله عز وجل أن يرفع الكرب والبلاء عن المسلمين في فلسطين، وأن يجعل لاهل غزة فرجًا قريبًا ومخرجًا.
فيديو | خطيب المسجد النبوي الشيخ علي الحذيفي: اللهم اكشف الكرب والشدائد عن #فلسطين#الإخبارية pic.twitter.com/Qg3PDlWVUe— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 26, 2024