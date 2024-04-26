خطيب المسجد النبوي: اللهم اكشف الكرب والشدائد عن فلسطين

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خطب وأم المصلين في المسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبدالرحمن الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف.





ما أحسن أن يقوم المسلم بصالح الأعمال



أفضل عمل صالح يقوم به المسلم



اللهم اكشف الكرب والشدائد عن فلسطين



وبعد أن حمد الله تعالى بدأ خطبته قائلًا: ما أحسن أن يقوم المسلم بصالح الأعمال راجيًا رضا الله الله تعالى خائقًا من ربه أن يرحمه وينجيه من عذابه.وأضاف أن المسلم إذا خلط المسلم عملًا صالحًا وآخر سيئًا فهو لما غلب عليه منهما، وهو تحت رحمة الله عز وجل.وبين أن الإيمان قول واعتقاد والاستقامة أم عظيم وأعلاها في القيام بالفرائض والواجبات والمستحبات، ومجانبة المحرمات والمكروهات والثبات على ذلك.وختم خطبته داعيًا الله عز وجل أن يرفع الكرب والبلاء عن المسلمين في فلسطين، وأن يجعل لاهل غزة فرجًا قريبًا ومخرجًا.