بعد 8 سنوات من إطلاقها.. تقرير يرصد أبرز إنجازات رؤية المملكة 2030

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بخطى حثيثة نحو مستقبل مشرق ومزدهر تمضي رؤية المملكة 2030 في عامها الثامن قدمًا إلى الأمام، مضيئة طريقًا جديدًا ينمو فيه الوطن والمواطن، ويُسهم في توفير فرص النجاح للأجيال القادمة، مُنطلقة من ركائز ثلاث هي مواطن قوتها.

تمثلت أولى ركائزها في أن المملكة عمق للعالمين العربي والإسلامي، ما منحها مكانة ثقافية أصيلة ضاربة جذورها في عمق التاريخ.

وثاني الركائز قدراتها الاستثمارية الهائلة، التي تُمكّنها من الانطلاق نحو آفاق اقتصادية جديدة بتنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، مُعتمدة في ذلك على طاقات أبنائها وبناتها، الذين يمثلون أكثر من نصف السعوديين.

إضافة إلى ذلك، تُعد المملكة محورًا يربط بين ثلاث قارات، ويمر بها طرق بحرية هي من الأكثر أهمية على مستوى العالم، ما يجعلها تتميز بموقع جغرافي إستراتيجي ومكانة عالمية.





رؤية المملكة 2030



برامج تحقيق الرؤية في عام 2023



زيادة تاريخية في أعداد المعتمرين



عدد المواقع التراثية المسجلة لدى اليونسكو



متوسط العمر



قطاع الإسكان



2,959 مليار ريال إجمالي الناتج المحلي



قيمة الصادرات للصناعات المرتبطة بالنفط والغاز



الملتحقون بسوق العمل



معدلات تضخم ضمن الأدنى بين اقتصادات دول العشرين



أكثر من 30 مليون مستفيد من تطبيق صحتي



المملكة الـ 17 عالميًًا بين 64 دولة الأكثر تنافسية



زيادة أعداد المتطوعين



مباردة السعودية الخضراء



تصدير الأمونيا النظيفة لليابان

