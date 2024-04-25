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الأولى من نوعها.. مانسوري تُطلق حزمة تعديل لسيارة رولز رويس سبتكر

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ولز رويس سبكتر
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كشفت شركة مانسوري النقاب عن حزمة التعديل الخاصة بها، والأولى من نوعها لسيارة رولز رويس سبتكر.

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حزمة تعديل لسيارة رولز رويس سبتكر

وحسب "سعودي شفت"، فقد خضعت السيارة الكوبية الفاخرة لتحويل كامل، وتضمنت العديد من إضافات الكربون فايبر لتزيين المظهر الخارجي.


ومن أهم ملامح حزمة التعديلات، تنجيد جلدي برتقالي مذهل يزين مقصورة رولز رويس سبتكر.
كما شملت الأجزاء الخارجية غطاء أمامي من الكربون فايبر المميز من مانسوري، بالإضافة لواجهة رياضية تشمل شبك مزخرف بلمسة من اللون البرتقالي، وتوفر السيارة أضواء LED نهارية نحيلة.


إطارات كاربون فايبر حول المصابيح

وتمتد الإضافات حول السيارة لتصل للواجهة الخلفية مع إطارات كاربون فايبر حول المصابيح الخلفية النحيلة، وجناح شرس.


وتنتج رولز رويس سبكتر 577 حصان و895 نيوتن متر، كافية لدفع السيارة لسرعة 100 كم/س في 4.4 ثانية، مع حزمة البطارية 120 كيلوواط-ساعة توفر مدى 428 كيلومتر. 

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