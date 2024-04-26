أمطار وبرد وسيول.. تقلبات جوية وطقس غير مستقر على مكة والباحة وهذه المناطق (فيديو)

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بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت اليوم الجمعة، أمطار غزيرة أدت لجريان السيول مع بردية كثيفة على مكة والباحة وعدد من المناطق.





الجمعة ١٧ شـــوال ١٤٤٥هـ

26 إبـريـل 2024م

متابعة | صالح القرني

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. pic.twitter.com/4EhnNz30AE 📍 امطار وبرد شرق #الباحة الجمعة ١٧ شـــوال ١٤٤٥هـ26 إبـريـل 2024ممتابعة | صالح القرني April 26, 2024

تساقط أمطار غزيرة مع جريان السيول





الجمعة ١٧ شـــوال ١٤٤٥هـ

26 إبـريـل 2024م

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. pic.twitter.com/D7YXFkiNs8 📍 أمطار شمال #ابها 😍👌🏻الجمعة ١٧ شـــوال ١٤٤٥هـ26 إبـريـل 2024م April 26, 2024

أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة والغبار





الجمعة ١٧ شـــوال ١٤٤٥هـ

26 إبـريـل 2024م

متابعة | وائل الحتيرشي

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. pic.twitter.com/0sSBYqyC4r 📍 سيول المحاني شمال #الطائف الجمعة ١٧ شـــوال ١٤٤٥هـ26 إبـريـل 2024ممتابعة | وائل الحتيرشي April 26, 2024

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر





الجمعة ١٧ شـــوال ١٤٤٥هـ

26 إبـريـل 2024م

متداول

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. pic.twitter.com/EetnehNX0t 📍 امطار #مكه_المكرمة الجمعة ١٧ شـــوال ١٤٤٥هـ26 إبـريـل 2024ممتداول April 26, 2024

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمطار الغزيرة المتساقطة على مكة "جدة والطائف"، والباحة "الحجرة والمخواة"، ومناطق مختلفة، مع تقلبات جوية ورياح سطيحة نشطة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق تبوك، حائل ،القصيم والرياض، لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة وسيول وصواعق رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.