أمطار وبرد وسيول.. تقلبات جوية وطقس غير مستقر على مكة والباحة وهذه المناطق (فيديو)

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بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي
تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت اليوم الجمعة، أمطار غزيرة أدت لجريان
السيول مع بردية كثيفة على مكة والباحة وعدد من المناطق.
📍 امطار وبرد شرق #الباحة— طقس (@tqqs) April 26, 2024
الجمعة ١٧ شـــوال ١٤٤٥هـ
26 إبـريـل 2024م
متابعة | صالح القرني
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تساقط أمطار غزيرة مع جريان السيولوأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل
الاجتماعي، الأمطار الغزيرة المتساقطة على مكة "جدة والطائف"،
والباحة "الحجرة والمخواة"، ومناطق مختلفة، مع تقلبات جوية ورياح سطيحة
نشطة.
📍 أمطار شمال #ابها 😍👌🏻— طقس (@tqqs) April 26, 2024
الجمعة ١٧ شـــوال ١٤٤٥هـ
26 إبـريـل 2024م
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أمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة والغباروفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز
الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي
إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على
أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.
📍 سيول المحاني شمال #الطائف— طقس (@tqqs) April 26, 2024
الجمعة ١٧ شـــوال ١٤٤٥هـ
26 إبـريـل 2024م
متابعة | وائل الحتيرشي
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في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق تبوك، حائل ،القصيم والرياض، لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.
الدفاع
المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما
دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة وسيول وصواعق رعدية مع رياح
مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة
والطرق السريعة.
📍 امطار #مكه_المكرمة— طقس (@tqqs) April 26, 2024
الجمعة ١٧ شـــوال ١٤٤٥هـ
26 إبـريـل 2024م
متداول
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