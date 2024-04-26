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صحيفة تواصل الالكترونية

تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا بالمملكة

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 كشف تقرير إنترنت السعودية 2023، الذي أصدرته هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عن تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا بالمملكة خلال عام 2023م.اضافة اعلان

تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا بالمملكة

وجاءت القائمة على النحو التالي: 
"واتساب" - 90.9% 
"سناب شات" - 77.8%
"يوتيوب" - 74%
"تيك توك" - 72.3%
"إكس" - 45.7
"إنستجرام" -39.6%
"تليجرام" - 22.8%
"فيسبوك" - 22.2%
"إيمو" - 12.2%
"فيسبوك" - 9.5%
"لينكد إن" - 4.3%
"لاين" - 2.5%

الجمعة أكثر الأيام استخدامًا للإنترنت

وأظهر التقرير، أن أكثر من نصف المستخدمين في المملكة يقضون 7 ساعات وأكثر يوميًا في استخدام الإنترنت، وأن ساعات الذروة خلال اليوم في الاستخدام كانت بين التاسعة مساءً حتى الحادية عشرة مساءً.
ويعد يوم الجمعة أكثر الأيام استخدامًا للإنترنت خلال الأسبوع، ووصلت نسبة استخدام الهاتف المتنقل في تصفح الإنترنت إلى 98.9%، إضافة إلى شمول التقرير على دراسة لسلوك المستخدمين في التسوق الإلكتروني، حيث بلغت نسبة التسوق عبر الإنترنت 63.7%.
وكشف التقرير عن معلومات تفصيلية حول نمو انتشار استخدام الإنترنت في المملكة، الذي وصلت نسبته إلى 99%، حيث وصل معدل استهلاك بيانات الإنترنت المتنقل للفرد إلى 44 جيجا بايت شهريًا ليصل إلى 3 أضعاف الاستهلاك العالمي.

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