عاجل.. كيف يتم تحويل فاتورة الكهرباء باسم المستأجر عبر منصة إيجار؟

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تفاعلت منصة إيجار مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يستوضح عن كيفية تحويل فاتورة الكهرباء باسم المستأجر.



تحويل فاتورة الكهرباء عبر منصة إيجار:



تجديد عقد الإيجار:



وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه: "كيف طريقة تحويل فاتورة الكهرباء باسم المستأجر لأني حاولت عن طريق تطبيق الكهرباء ولم أستطع؟".وجاء الرد من منصة إيجار على سؤاله بالقول:" حياك الله .. يتم نقل الذمة المالية للكهرباء من خلال قائمة الطلبات ولابد من تفعيل أيقونة الخدمات أثناء إبرام العقد وإضافة رقم عداد الكهرباء.. نسعد بخدمتك".المستأجر ملزم بإكمال مدة العقد ودفع مستحقاتهوفي وقت سابق، بينت منصة إيجار أن المستأجر لا يحق له إنهاء العقد دون رضا المؤجر، وحتى إن أخلى العقار فإنه ملزم بدفع قيمة الإيجار مدة العقد المتفق عليها.وأشارت إلى أن إنهاء العقد الساري لا يتم إلا باتفاق الطرفين وموافقتهم جميعًا أو بأمر قضائي، وخلاف ذلك يظل العقد ساريًا حسب الاتفاق.وأضافت بأنه في حال عدم سداد الإيجار يمكن للمالك رفع مطالبة مالية بعد 15 يومًا من تاريخ استحقاق الفاتورة.كذلك أكدت منصة إيجار، أنه لايمكن التعديل على العقد المجدد تلقائياً ويتم سداد الدفعة الإيجارية مع بداية مدة العقد.جاء ذلك في رد من إيجار، على سؤال مستفيد قال فيه : "سلام عليكم.. مستأجر شقة لابني بالمجمعة سنوي للدراسة بالجامعه والمدة تنتهي بعد 5 أيام وبالعقد مكتوب يتجدد تلقائي والمكتب يقول أدفع مبلغ ست شهور للتجديد، هل يعدل على العقد أم يستلم المبلغ وهل الإجراء صحيح؟".وأجابت منصة إيجار، بقولها: "وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. حياك الله، نود إفادتك بأن لا يمكنك التعديل على العقد المجدد تلقائياً ويتم سداد الدفعة الإيجارية مع بداية مدة العقد".