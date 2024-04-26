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ما حكم تشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة؟

الخثلان - سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، حكم تشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة.
وأضاف: "لا يشرع تشميت العاطس أثناء خطبة الجمعة، وإذا عطس إنسان  والإمام يخطب فلا يجوز تشميت العاطس، لأنه خطاب آدمي وهذا لا يشرع في الصلاة ولا يشرع كذلك في الخطبة".اضافة اعلان

حكم تشميت العاطس أثنا خطبة الجمعة

وتابع الشيخ الخثلان : "هذه من المواضع التي لا يشرع فيها تشميت العاطس، ولكن العاطس نفسه يقول الحمد لله ولا يُشمت ".
كذلك بيّن الشيخ الخثلان الحكم في حق شخص صلى بين الأذان والإقامة، وعقب صلاته تبين له أن صلاة الجماعة لم يتم إقامتها بعد.
حكم من صلى ولم تقم صلاة الجماعة:
وكان الشيخ الخثلان قد تلقى سؤالا خلال استضافته عبر قناة الرسالة يقول فيه صاحبه :" صلى بين الأذان والإقامة ظنًا منه أن الجماعة انتهت من الصلاة.. ما حكم صلاته؟".
وأجاب الشيخ الخثلان أن صلاته صحيحة لأنها مكتملة الأركان، لكن الأفضل أنه إذا علم وهو في الصلاة أن صلاة الجماعة لم تقم قلب صلاته إلى نافلة ولحق بالجماعة.
وأوضح أيضا أن صورة ذلك أن الشخص يكون قد دخل في الصلاة وبعد وصوله للركعة الثانية سمع إقامة الجماعة فإنه يقلب صلاته إلى نافلة ويسلم ويلحق بالجماعة لينال الأجر، وكذلك إذا كان في الركعة الثالثة أو الرابعة فإنه يحولها إلى نفل مطلق ويلحق بالجماعة.

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