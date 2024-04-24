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عاجل.. بشرى للموظفين الحكوميين في هذا الموعد

رواتب المواطنين
رواتب
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يترقب الموظفون بالقطاع العام والحكومي، موعد صرف راتب شهر إبريل، وذلك في غضون أيام قليلة. 
ويزداد الاهتمام خصوصًا بصرف الرواتب لهذا الشهر، بسبب الإنفاقات المتزايدة خلال خلال عيد الفطر المبارك، على شراء الملابس الجديدة ومستلزمات العيد و"العيديات".اضافة اعلان
وبعد العودة من الإجازة التي بدأت الخميس 25 من رمضان 1445هـ/ 4 من إبريل 2024م، انتظم موظفو القطاع الحكومي في عملهم بدءًا من يوم الاثنين 15 من إبريل 2024.
 

مواعيد صرف الرواتب

وحددت وزارة المالية مواعيد صرف الرواتب على أساس الشهور الميلادية، وفقًا للتاريخ المالي، بناءً على توجيه ملكي بتوحيد صرف الرواتب. 

توحيد مواعيد صرف الرواتب

وجاء ذلك بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الصادرة في يناير 2018، بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.
وإذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون يوم الصرف يوم الخميس الذي قبله، وفي حال وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون يوم الصرف يوم الأحد الذي بعده.

موعد إيداع راتب إبريل 


وعلى ضوء جدول الرواتب المحدد سلفًا، فإنه من المقرر أن يتم إيداع راتب شهر إبريل الجاري للموظفين بالقطاع الحكومي- يوم الأحد 28/04/2024- الموافق 19/10/1445هـ.

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