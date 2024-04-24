عاجل.. بشرى للموظفين الحكوميين في هذا الموعد

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يترقب الموظفون بالقطاع العام والحكومي، موعد صرف راتب شهر إبريل، وذلك في غضون أيام قليلة.

ويزداد الاهتمام خصوصًا بصرف الرواتب لهذا الشهر، بسبب الإنفاقات المتزايدة خلال خلال عيد الفطر المبارك، على شراء الملابس الجديدة ومستلزمات العيد و"العيديات".

وبعد العودة من الإجازة التي بدأت الخميس 25 من رمضان 1445هـ/ 4 من إبريل 2024م، انتظم موظفو القطاع الحكومي في عملهم بدءًا من يوم الاثنين 15 من إبريل 2024.





مواعيد صرف الرواتب



توحيد مواعيد صرف الرواتب



موعد إيداع راتب إبريل

