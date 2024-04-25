لأول مرة.. ميتا تتيح نظام تشغيل سماعتها للواقع الافتراضي لمايكروسوفت

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أكدت ميتا بلاتفورمز أنها ستتيح نظام تشغيل سماعة الرأس "كويست" لمنافسين بينهم مايكروسوفت للمرة الأولى، فيما تعمل على توسيع نفوذها على صناعة الواقع الافتراضي والمختلط الناشئة.

وقالت الشركة في منشور متداول، إن هذه الخطوة ستسمح للشركات الشريكة بصنع سماعات رأس خاصة بها باستخدام (ميتا هواريزون أو.إس)، وهو نظام تشغيل يوفر إمكانات مثل التعرف على الإيماءات وفهم المشاهد والمراسي المكانية للأجهزة التي تعمل عليه.



إصدار محدود من سماعات الرأس



مجال الواقع الافتراضي



منافسة شرسة بين الشركات



وقالت شركة التواصل الاجتماعي إن الشريكين أسوس ولينوفو سيستخدمان نظام التشغيل لصنع أجهزة مصممة خصوصاً لأنشطة معينة، وتستخدمه ميتا أيضاً لإنشاء إصدار محدود من سماعة الرأس كويست "المستوحاة" من إكس بوكس، منصة ألعاب مايكروسوفت.وتؤكد هذه الخطوة طموح رئيس ميتا التنفيذي مارك زوكربيرغ لامتلاك النظام الأساسي الحسابي الذي يشغل أجهزة الواقعين الافتراضي والمختلط، على غرار الطريقة التي أصبحت بها غوغل التابعة لألفابت كياناً رئيسياً في سوق الهواتف الذكية من خلال تطوير نظام تشغيل الهاتف المحمول الخاص بها، أندرويد، المفتوح المصدر.ونشاط ميتا في مجال الواقع الافتراضي أحد المستفيدين من استراتيجية غوغل تلك، إذ إن نظام التشغيل "ميتا هورايزون" هو نفسه يعتمد على نظام أندرويد.وفي مقطع مصور نُشر على حساب زوكربيرغ على إنستغرام، استعرض أمثلة على سماعات الرأس المتخصصة التي قد يصنعها الشركاء، مثل جهاز خفيف الوزن مزود بمواد تتخلص من العرق لممارسة الرياضة، وجهاز عالي الدقة للترفيه يخوض غمار عالم الميتافيرس، وآخر مزود بتقنية لمس محفزة للإحساس من أجل الألعاب.وقالت ميتا في منشور مدونتها إن "ريبابليك أوف جيمرز" التابعة لأسوس تعمل على تطوير سماعة رأس للألعاب وإن لينوفو تعمل على جهاز للواقع المختلط من أجل الإنتاجية والتعلم والترفيه باستخدام نظام التشغيل (هورايزون أو.إس). وقال زوكربيرغ إن إطلاق هذه الأجهزة قد يستغرق بضع سنوات.ولم تلق سماعات الواقعين الافتراضي والمختلط حتى الآن سوى رواج محدود، معظمه من مجتمع الألعاب وشركات مختارة تستخدمها للتدريب أو عقد المؤتمرات عن بعد. وميتا هي الشركة الرائدة حالياً في السوق، ولكنها بدأت تواجه المزيد من الضغوط في هذا المجال.ودخلت شركة آبل، المنافس منذ فترة طويلة، هذه الفئة في وقت مبكر من هذا العام بسماعة الرأس (فيغن برو) التي تبلغ قيمتها 3499 دولاراً، في حين تفيد التقارير بأن غوغل تعمل أيضاً على منصة تعمل بنظام أندرويد لأجهزة الواقعين الافتراضي والمختلط.