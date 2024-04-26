حل بسيط للتخلص من مشكلة الشخير المزعجة

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يعاني بعض الناس من مشكلة الشخير، والتي قد تكون مصدر إزعاج للزوج/ة إذا كان الشخص متزوجًا.

ويتساءل من يعانون من الشخير حول الحيل العملية للتخلص من الشخير، فيما قد يكمن في ارتداء الجوارب الضاغطة، والتي تسمى أحيانًا جوارب الطيران، لمنع الشخير.





ما هي الجوارب الضاغطة؟



طريقة أخرى لتجنب الشخير



قال مارتن سيلي، خبير النوم، لصحيفة "ذا صن": "على الرغم من أن هذا قد يكون نوعًا مختلفًا من الجوارب عن الجوارب الرياضية العادية، إلا أن ارتداء جوارب الطيران أثناء النهار- ليتم استبدالها بزوج من الجوارب القطنية (أو مادة أخرى قابلة للتنفس) في الليل - يمكن أن يؤدي إلى ليلة أكثر راحة".وتابع سيلي: "وجدت إحدى الجامعات أن جوارب الطيران أو الجوارب الطبية، التي يتم ارتداؤها أثناء النهار، تمنع تراكم السوائل - التي تنتقل إلى أعلى الجسم عندما يكون الشخص مستلقيًا ويمكن أن تسبب الشخير".ويشير سيلي إلى دراسة أجريت عام 2015 بجامعة تورنتو، "وجدت الدراسة أن بعض هذا السائل ينتقل إلى منطقة الرقبة نتيجة للجاذبية، وبالإضافة إلى الاحتقان نتيجة الحساسية الموسمىة، يمكن أن يسبب شخيرًا كبيرًا أثناء النوم".وأوضح: "وجدت الدراسة أن اضطرابات النوم انخفضت إلى النصف بين أولئك الذين ارتدوا هذه الجوارب".وبين سيلي أن هناك طريقة أخرى لتجنب الشخير، وتتمثل في النوم على الجانب بدلاً من الظهر واختيار الوسائد المضادة للحساسية.وقال: "الوسائد المضادة للحساسية ستقلل من عدد الجزيئات الدقيقة حول أنفك وفمك".كما أوصى خبير النوم، بممارسة تمرين لمدة 30 ثانية قبل النوم لتجنب الشخير.ونصح بإغلاق الفم وتحريك اللسان في اتجاه واحد 10 مرات، وفي اتجاه آخر 10 مرات، ثم في اتجاه ثالث 10 مرات.وأوضح أن الأشخاص الذين يشخرون يمكن أن يتوقعوا نومًا أفضل بعد ممارسة التمرين لمدة ثلاث ليال".