عاجل.. الجوازات تكشف حقيقة رفع رسوم المرافقين للمقيم لمن هم من مواليد المملكة

رفع رسوم المرافقين للمقيم:



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تجديد جواز السفر:



عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين:



كشفت المديرية العامة للجوازات عن حقيقة رفع رسوم المرافقين للمقيم لمن هم مواليد المملكة.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للجوازات عبر حسابها على منصة إكس يقول فيه :" السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.. أرجو الإفادة هل تم رفع رسوم المرافقين للمقيم لمن هم مواليد المملكة؟".وجاء الرد على سؤاله بالقول:" وعليكم السلام.. في حال وجود تعليمات جديدة بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها في قنواتنا الرسمية.. نسعد بك".كما تفاعلت إدارة الجوازات مع سؤال من قبل مواطن يستفسر فيه عن دفع غرامة مالية في حالة انتهاء الجواز ومحاولة تجديده مرة أخرى.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم.. الجواز حقي مطوف له سنتين هل وقت التجديد فيه غرامة على التأخير أو لا؟".وجاء الرد من الجوازات بالقول :" وعليكم السلام.. للمواطن حق الحصول على جواز سفر متى شاء، وانتهاء سريان صلاحية جواز السفر لا يترتب عليه أي غرامات مالية. سعدنا بتواصلك".وفي وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, (16667) قراراً إدارياً خلال شهر رمضان 1445هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.