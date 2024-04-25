عاجل.. أهم 10.. سيول بعدة مناطق وضبط اختلاسات بالمساجد وموعد صرف معاشات المتقاعدين

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار اليوم الخميس:
عاجل.. هل يشمل
تخفيض المخالفة من يرتكبها أثناء مهلة التخفيض؟
أصدرت الإدارة العامة للمرور، توضيحًا مهمًا بشأن تخفيض المخالفة لمن يرتكبها أثناء مهلة التخفيض.. المزيد هنا
عاجل.. دوريات الأمن بجدة تقبض على مواطن أساء
للذات الإلهية (فيديو)
قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة، على مواطن أساء للذات الإلهية، وتوثيق ذلك في محتوى مرئي ونشره.. المزيد هنا
أنهار جارية.. شاهد قوة انتشار سيول وادي تربة
بالباحة والرياض ومكة
بالتزامن مع الحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول كالانهار بوادي تربة نتيجة تساقط أمطار غزيرة.. المزيد هنا
موعد إعلان النتائج النهائية وتوقيع العقود
للمرشحين على الوظائف التعليمية
من المقرر الإعلان عن نتائج الترشيح النهائي للمتقدمين والمتقدمات لشغل 12 ألفًا و519 وظيفة تعليمية.. المزيد هنا
عاجل.. مطلّقة من عامين وتعول نفسها وأبناءها
وتريد "دعم سكني"؟ البرنامج يوضح
كشف برنامج سكني، عن شرط استحقاق المطلقة التي تعول للدعم المقدم من برنامج سكني.. المزيد هنا
رسميًا.. المملكة تبدأ تطبيق نظام الإدخال
المؤقت للبضائع في هذا التوقيت
أعلن اتحاد الغرف السعودية انضمام المملكة العربية السعودية إلى عضوية المجلس العالمي لدفتر الإدخال المؤقت للبضائع WATAC... المزيد هنا
عاجل.. مواعيد صرف معاشات المتقاعدين لما تبقى
من عام 2024
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مواعيد صرف المعاشات لعملاء نظامي التقاعد والعسكري والتأمينات الاجتماعية خلال الأشهر المتبقية من عام 2024.. المزيد هنا
عاجل.. الجوازات تكشف حقيقة رفع رسوم المرافقين للمقيم لمن هم من مواليد المملكة
كشفت المديرية العامة للجوازات عن حقيقة رفع رسوم المرافقين للمقيم لمن هم مواليد المملكة... المزيد هنا
من اليوم.. إلزام السائقين في أنشطة النقل بالحافلات بالزي الموحد
أعلنت الهيئة العامة للنقل عن بدء إلزام السائقين في أنشطة النقل بالحافلات بالزي المخصص، ويشمل.. المزيد هنا
"الإسلامية" تضبط اختلاسات كهرباء ومياه في مساجد بجدة
أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بياناً كشفت فيه تمكن الفرق الرقابية من ضبط اختلاسات على كهرباء.. المزيد هنا