عاجل.. أهم 10.. سيول بعدة مناطق وضبط اختلاسات بالمساجد وموعد صرف معاشات المتقاعدين

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عاجل.. هل يشمل تخفيض المخالفة من يرتكبها أثناء مهلة التخفيض؟



عاجل.. دوريات الأمن بجدة تقبض على مواطن أساء للذات الإلهية (فيديو)



أنهار جارية.. شاهد قوة انتشار سيول وادي تربة بالباحة والرياض ومكة



موعد إعلان النتائج النهائية وتوقيع العقود للمرشحين على الوظائف التعليمية



عاجل.. مطلّقة من عامين وتعول نفسها وأبناءها وتريد "دعم سكني"؟ البرنامج يوضح



رسميًا.. المملكة تبدأ تطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع في هذا التوقيت



عاجل.. مواعيد صرف معاشات المتقاعدين لما تبقى من عام 2024



عاجل.. الجوازات تكشف حقيقة رفع رسوم المرافقين للمقيم لمن هم من مواليد المملكة



من اليوم.. إلزام السائقين في أنشطة النقل بالحافلات بالزي الموحد



"الإسلامية" تضبط اختلاسات كهرباء ومياه في مساجد بجدة

