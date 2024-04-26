"رؤوم" لرعاية الأيتام برفحاء تُطلقُ برنامجي "قناديل وعناية" لتمكين الأيتام وأمهاتهم

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أطلقت جمعية رؤوم لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء أمس، برنامجي "عناية وقناديل" واللذين يُعنيان بتمكين الأيتام وأمهاتهم.

وأوضحت "رؤوم" أن برنامج عناية يختص بغرس القيم وتطوير المهارات واستثمار الطاقات واكتشاف القدرات لدى الأيتام وفق منهج متكامل من خلال عدة محاور متنوعة، فيما يهدف برنامج "قناديل" إلى تمكين أمهات الأيتام من إدارة المنزل وأسرهم بكفاءة، وتربية الأبناء بشكل صحيح من خلال برامج ومهارات منوعة وأنشطة جاذبة.

وبينت الجمعية أن البرنامجين سينفذان من خلال دورات تدريبية ولقاءات توعوية، وورش عمل ورحلات ترفيهية، إضافة إلى الجوائز التحفيزية، حيث يستهدف البرنامجين 50 يتيماً، و40 من أمهات الأيتام.



