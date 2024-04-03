عاجل.. خبر سار للنازحين من دول الجوار.. قرار من مجلس الوزراء

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أصدر مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عدة قرارات مهمة في جلسته أمس الثلاثاء بجدة.



قرار من مجلس الوزراء بشأن النازحين من دول الجوار:

وكان من ضمن هذه القرارات السارة ما اعتمده المجلس بشأن النازحين من دول الجوار، حيث جاء نص القرار كالتالي: تتحمل الدولة عمن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار، ما يأتي:1-رسوم الإقامة.2- رسوم رخص العمل.3- رسوم نقل الخدمات.4- رسوم تعديل المهن.5- المقابل المالي على منشآت القطاع الخاص.6- يكون ذلك مدة (أربع) سنوات من تاريخ التصحيح.وأوضح المجلس أن الدولة تتحمل جميع الرسوم - المشار إليها - المترتبة عليهم سابقاً، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقاً، والغرامات المترتبة عليهم سابقاً المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة.وكان صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في بداية الجلسة، توجه بالحمد والثناء للمولى عز وجل على توفيقه لهذه البلاد باستقبال ملايين المعتمرين خلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، وتمكينهم من أداء نسكهم وعباداتهم بكل يسر وطمأنينة بفضل منه سبحانه.