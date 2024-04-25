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عاجل.. في حالة ظهور إشعار "خطأ".. توجيه مهم من الصندوق العقاري للمستفيدين

صندوق التنمية العقارية
صندوق التنمية العقارية
أ أ
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رد حساب العناية بالمستفيدين التابع لصندوق التنمية العقارية على استفسار من قبل أحد الأشخاص يسال عن ظهور إشعار خطأ أثناء عملية التسجيل.

تسجيل بريد جديد في عملية التسجيل بالصندوق العقاري:اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤال يقول فيه :"عند تسجيل الدخول للحساب يعطيني "إشعار خطأ" البريد الإلكتروني مسجل من قبل وما في أي خانة أخرى لتسجيل الدخول غير اللي بتعطيني المشكلة نفسها كل مرة ممكن حل للمشكلة من فضلكم".
وجاء الرد على استفساره بالقول:" وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. في حال وجود بريد إلكتروني مسجل مسبقاً, يرجى تعديل وتسجيل بريد إلكتروني جديد عبر موقع صندوق التنمية العقارية..  سعدنا بتواصلك".

طلب جديد للحصول على قرض من الصندوق العقاري:

كما تفاعل حساب العناية، مع استفسار من قبل مواطن، يستعلم عن كيفية الحصول على قرض.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "السلام عليكم..  كيف أقدر أخذ قرض من عندكم على تمويل العقاري من بنكي.. وكيف أقدم؟".
وجاء الرد من العناية بالمستفيدين :"وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. لتقديم طلب جديد وللاستعلام عن أهلية الاستحقاق من برامج التمويل المدعوم , يرجى التكرم بالدخول على منصة سكني لخدمتكم بكافة تفاصيل التقديم".

تأثير شهادة الإشغال على الدعم السكني:

أيضا أجاب حساب العناية بالمستفيدين على سؤال مواطن يستفسر عن تأثير شهادة الإشغال على الدعم السكني.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" السلام عليكم.. أنا مستفيد من الدعم السكني والأرض منحة من سكني هل ينقطع الدعم لعدم إخراج شهادة إتمام بناء".
وجاء الرد : " وعليكم السلام عزيزي المستفيد.. المستفيدين الحاصلين على منتج أرض وقرض لا تشملهم شهادة الإشغال حاليًا.. سعدنا بتواصلك".

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