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بعد غزو 13 دولة أوروبية.. حشرة تهدد حياة نصف سكان العالم

مرض جلدي
مرض جلدي
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بالرغم من عمل  العلماء على تطوير طرق للتوقع بموعد ومكان حدوث الأوبئة باستخدام بيانات مراقبة الأمراض وتغير المناخ، لكن حذروا من انتشر أمراض خطيرة بين بلدان العالم.اضافة اعلان

انتشار الأوبئة بسبب البعوض:


وحذر العلماء من أن أكثر من نصف سكان العالم قد يتعرضون لخطر الإصابة بالأمراض التي ينقلها البعوض، مثل الملاريا وحمى الضنك، بحلول نهاية القرن.
وأفاد العلماء أن تفشي المرض الذي ينقله البعوض، بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.
ومن المتوقع أن ينتشر إلى أجزاء من شمال أوروبا ومناطق أخرى من العالم خلال العقود القليلة المقبلة.
البعوض يغزو أوروبا:
وقد غزا البعوض الذي يحمل حمى الضنك 13 دولة أوروبية منذ عام 2000، مع انتشار المرض محليا في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا العام الماضي.

زيادة عدد حالات حمى الضنك:


أيضا زاد عدد حالات حمى الضنك المبلغ عنها ل‍منظمة الصحة العالمية، ثمانية أضعاف في العقدين الماضيين، من 500 ألف حالة في عام 2000 إلى أكثر من خمسة ملايين حالة في عام 2019.
كما أشار العلماء إلى أنه حتى وقت قريب، كانت حمى الضنك مقتصرة إلى حد كبير على المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية لأن درجات الحرارة المتجمدة تقتل يرقات البعوض وبيضه.
لكن الحقيقة الصارخة هي أن المواسم الحارة الأطول ستؤدي إلى توسيع النافذة الموسمية لانتشار الأمراض التي ينقلها البعوض وتشجع تفشي الأمراض بشكل متكرر والتي يصعب التعامل معها.

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