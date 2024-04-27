عاجل.. بمكافأة 12 ألف ريال.. رابط التقديم في برنامج تطوير الخريجين بجامعة الملك سعود

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كشف مركز الخريجين بجامعة الملك سعود، بالتعاون مع الصندوق العربي للطاقة عن استمرار التسجيل في برنامج تطوير المشاركين في مهارتهم المهنية في مختلف مجالات التمويل والاستثمار في قطاع الطاقة على النحو التالي:





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