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عاجل.. بمكافأة 12 ألف ريال.. رابط التقديم في برنامج تطوير الخريجين بجامعة الملك سعود

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جامعة الملك سعود
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كشف مركز الخريجين بجامعة الملك سعود، بالتعاون مع الصندوق العربي للطاقة عن استمرار التسجيل في برنامج تطوير المشاركين في مهارتهم المهنية في مختلف مجالات التمويل والاستثمار في قطاع الطاقة على النحو التالي:اضافة اعلان

رابط التقديم في برنامج تطوير الخريجين
الشروط

1 - يجيد اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
2 - يُفضل الحصول على معدل من 2.4 من أصل
3 - أن يكون خريجًا حاصلاً على درجة البكالوريوس.
4 - يُفضل الحصول على معدل أعلى من 3 من أصل 5.

 وصف البرنامج

يهدف البرنامج إلى توفير فرصة فريدة مكثفة للمشاركين من الخريجين الجدد لتطوير مهاراتهم المهنية، وتعزيز خبرتهم العلمية في مختلف مجالات التمويل والاستثمار في قطاع الطاقة.

تفاصيل البرنامج

 - مدة البرنامج 6 أشهر.
- تاريخ البدء 2024/7/1 م.
- عدد ساعات البرنامج 8 ساعات.
- المكان: التدريب في موقع العمل بالرياض.
- لغة البرنامج اللغة العربية / اللغة الإنجليزية.

 مزايا البرنامج

- يحصل المشارك على تأمين طبي طيلة فترة البرنامج.
- يحصل المشارك في نهاية البرنامج على شهادة من TAEF
 - يحصل المشارك على مكافأة شهرية تصل إلى 12.000 ريال.
- توفير تذاكر رحلة ذهاب وإياب لكل خريج مرشح للبرنامج مقيم خارج الرياض.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

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