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شاهد.. لحظة تساقط البرد بغزارة شمال الطائف

بردية الحوية
بردية شمال الطائف
أ أ
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وثق مقطع فيديو متداول، لحظة تساقط البرد بغزارة على أحياء شمال الطائف في منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم الخميس.

بردية شمال الطائفاضافة اعلان

وأظهر المقطع، حالة من التقلبات الجوية وتساقط كثيف لحبات البرد وهطول أمطار ورياح نشطة على أحياء شمال الطائف.
وتفاعل المواطنون والمقيمون مع الحالة الجوية شمال الطائف وخرجوا للاستمتاع بالأجواء والتقاط الصور التذكارية.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير ،الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب.
كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.
حالة الخليج العربي

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