السبت، 18 شوال 1445 ، 27 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

هيئة العقار: 10 أحياء مستفيدة من السجل العقاري في الرياض

الهيئة العامة للعقار
هيئة العقار
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنتْ الهيئة العامة للعقار بدء التسجيل في عشرة أحياء مستفيدة بمدينة الرياض، وذلك ابتداءً من 26 مايو 2024 ويستمر التسجيل فيها حتى نهاية يوم 29 أغسطس 2024.اضافة اعلان

 السجل العقاري في الرياض

وقالت الهيئة، في بيان لها: "إن الأحياء المستفيدة، هي: (حي المهدية، وحي الخزامى، وحي عرقة، وحي ظهرة لبن، وحي السفارات، وحي نمار، وحي المروة، وحي شبرا، وحي بدر، وحي الشفاء) في مدينة الرياض بإجمالي مساحة تصل إلى 172.24 كلم مربع، حيثُ أكدت الهيئة أنَّ اختيار الأحياء تتم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والأحياء التي ستستفيد من السجل العقاري.
وأوضحتْ "هيئة العقار" أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق سيكون مُتاحاً عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية أو عن طريق مراكز الخدمة، مبيَّنة أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوف للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.

 التحقق من صك ملكية العقار 

ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء المستفيدة من السجل العقاري إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.
وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.

اقرأ أيضا

عاجل.. صرف رواتب الموظفين الحكوميين غدًا الأحد

جامعة حائل: اشتراط الحصول على درجة اختبار التحصيلي للقبول السنوي لعام 1446 هـ

وزارة المالية تُجري تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

عاجل.. الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على 11 منطقة

متحدث الصحة: تعافي 6 حالات في واقعة تسمم أحد المطاعم بالرياض (تفاصيل)

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

GKHoTIRW8AAhzmd 10:56 ص الثلاثاء، 02 أبريل 2024

القبض على مقيم ووافدَيْن من الجنسية السورية لارتكابهم هذه الجريمة بالطريق العام

مخالفون 4:56 ص الثلاثاء، 02 أبريل 2024

تهور في طريق عام.. القبض على مقيم ووافدين عرقلوا حركة السير بالرياض

Capture 2:02 ص الثلاثاء، 02 أبريل 2024

شاهد.. استخدام المعدات الثقيلة لإزالة أكوام البرد جنوب الرياض

هطول امطار وضباب 12:02 ص الثلاثاء، 02 أبريل 2024

عاجل.. من اليوم وحتى السبت المقبل.. توقعات باستمرار الأمطار على معظم مناطق المملكة