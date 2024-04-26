منذ 45 يومًا.. سعر الذهب العالمي يتّجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية

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في ظل تراجع مخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، يتّجه الذهب اليوم لتسجيل أول خسارة أسبوعية في ستة أسابيع.





سعر الذهب في المعاملات الفورية



أسعار المعادن النفيسة الأخرى



وفي المعاملات الفورية وصعد الذهب 0.1% إلى 2334.57 دولارًا للأوقية "الأونصة"، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% لتصل إلى 2346.70 دولارًا للأوقية.وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 27.49 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.8% إلى 921.45 دولارًا، وصعد البلاديوم 1.4 % إلى 988.22 دولارًا.