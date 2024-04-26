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منذ 45 يومًا.. سعر الذهب العالمي يتّجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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في ظل تراجع مخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، يتّجه الذهب اليوم لتسجيل أول خسارة أسبوعية في ستة أسابيع.

سعر الذهب في المعاملات الفوريةاضافة اعلان

وفي المعاملات الفورية وصعد الذهب 0.1% إلى 2334.57 دولارًا للأوقية "الأونصة"، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% لتصل إلى 2346.70 دولارًا للأوقية.

أسعار المعادن النفيسة الأخرى

 وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 27.49 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.8% إلى 921.45 دولارًا، وصعد البلاديوم 1.4 % إلى 988.22 دولارًا.

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