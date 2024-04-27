عاجل.. متى تنزل أهلية حساب المواطن؟.. رد من البرنامج

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يترقب مستفيدو حساب المواطن، الإعلان عن نتيجة أهلية الدورة 78 لشهر مايو.

وقال البرنامج دون أن يحدد موعدًا على وجه التحديد عبر حسابه في منصة "إكس": "سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية)".

أهلاً بك ، سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهرياً من خلال الحساب الرسمي للبرنامج ، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك ( دراسة الأهلية )، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) April 26, 2024

أهلية حساب المواطن



أسباب عدم أهلية حساب المواطن



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

