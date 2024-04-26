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تحذير عاجل من "النمر" بعد رصد 15 حالة تسمم بالرياض

المطعم الطعام
طعام - أرشيفية
أ أ
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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب من خطر تناول الطعام في المطاعم غير النظيفة. 
وجاء تحذيره إثر رصد 15 حالة إصابة تسمم في الرياض بعد تناولهم الطعام في أحد المطاعم، وفقًا لمصادر رسمية.اضافة اعلان

التسمم الوشيقي botulism

وقال النمر عبر حسابه في منصة "إكس": "هناك نوع من التسمم يسمى  الوشيقي botulism  ويحدث عادةً من تناول سموم بكتريا معينة تتواجد في الأطعمة الملوثة".
وأضاف: "ويأتي المريض بأعراض شلل في أعصاب الدماغ مع عدم القدرة على النطق والبلع، وقد تسبب شلل في عضلات التنفس فيحتاج المريض الى تنفس صناعي... وله علاج بمضادات السموم". 
وختم النمر محذرًا: "الشاهد: ياشباب لا تأكلوا في مطاعم غير نظيفة ويظل أكل المنزل له الأولوية".

حالات تسمم غذائي بالرياض

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي أعلن عن رصد عدد محدود من حالات التسمم الغذائي في الرياض.
وقال العبدالعالي عبر حسابه في منصة "إكس": "نود أن نبين بأنه قد تم رصد عدد محدود من حالات تسمم غذائي بمدينة الرياض وبلغ عدد المؤكدة منها حتى الآن 15 حالة تعود بالتقصي الوبائي لمحل واحد وقد تم إغلاقه".
وأضاف "الحالات تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ويتخذ حيال ذلك الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة".

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