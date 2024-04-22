خلل خطير.. استدعاء 4723 مركبة تويوتا "Land Cruiser" و28.627 مركبة لكزس

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أعلنت وزارة التجارة، استدعاء 4723 مركبة تويوتا "لاند كروزر" (Land Cruiser)، و28.627 مركبة لكزس "LX600 / LX500"، بسبب خلل فني.

وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس"، إن المركبات التي تم استدعاؤها ما بين موديل 2020 - 2024.

وعزت هذا الإجراء إلى "خلل في ناقل الحركة قد يؤدي إلى تحرك المركبة أثناء وضعية الوقوف "N" مما يزيد من خطر وقوع حادث".

وطلبت التواصل مع شركة عبداللطيف جميل لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.

