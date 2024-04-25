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مفاجأة أذهلت الجميع.. سجناء يحفرون نفقا على مدار 18 شهرا وهذا ما حدث في اللحظة الأخيرة للهروب (فيديو)

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ضبط مسجون
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تداول نشطاء على منصة إكس مقطع فيديو يوثق لحظة صادمة ومذهلة لسجناء أثناء هروبهم في اللحظة الأخيرة.

هروب سجناء في فنزويلا:

وبحسب ما تم تداوله فقد ظل السجناء يعملون على حفر النفق، طوال 18 شهراً، وحين انتهوا منه كانت المفاجأة.اضافة اعلان
ويظهر الفيديو خروج السجناء الهاربين ليجدوا أنفسهم في مركز تدريب الشرطة، ورجل الأمن في انتظارهم أمام حفرة الهروب.
ووثق الفيديو لحظة خروج السجناء من فتحة النفق، فيما يقف رجال الشرطة لمساعدتهم على الخروج بكل هدوء وهم في حالة ذهول.

هروب للسجناء في هاييتي:

وفي سياق آخر أعلنت حكومة هاييتي في وقت سابق، فرض حالة الطوارئ وحظر تجول ليليا، وذلك بعد هروب جماعي لآلاف السجناء في عملية تعد الأكبر والأوسع في تاريخ البلاد.
وجاءت عملية فرض الطواريء في محاولة للجم موجة عنف أثارها هجوم عصابات على سجن البلاد الرئيسي سمح بفرار آلاف السجناء.
وبحسب وسائل إعلام حينها، فقد أعلنت الحكومة -في بيان- فرض حظر تجول وتشمل الإجراءات القابلة للتمديد المنطقة الغربية التي تضم العاصمة بورت أو برنس.
وأوضحت الحكومة أن الهدف من هذه التدابير السماح بإعادة فرض النظام واتخاذ الإجراءات المناسبة للسيطرة على الوضع مجددا.

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