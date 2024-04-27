وزارة المالية تُجري تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

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أجرت وزارة المالية عدداً من التعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بهدف تسهيل أعمال الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والوصول إلى أكبر عدد من الأسعار التنافسية، وتوفير احتياجات الجهات، وتطوير بيئة الأعمال في المملكة.



نظام المنافسات والمشتريات الحكومية



الاتفاقية الإطارية

