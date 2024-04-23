بالرياض و4 مناطق.. الأمن يُباغت مهربي المخدرات ويهاجم تجار السموم

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الثلاثاء، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.







ضبط إثيوبي لترويجه مادة الحشيش



ضبط شخصين لترويجهما مادة الإمفيتامين



القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

