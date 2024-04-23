الثلاثاء، 14 شوال 1445 ، 23 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بالرياض و4 مناطق.. الأمن يُباغت مهربي المخدرات ويهاجم تجار السموم

GL13mNqWUAA-W0s
مكافحة المخدرات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الثلاثاء، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.اضافة اعلان


ضبط إثيوبي لترويجه مادة الحشيش

ففي منطقة الرياض، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ضبط شخصين لترويجهما مادة الإمفيتامين

وفي منطقة نجران، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية اليمنية ومواطن لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية

وفي جازان، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر ونبات القات المخدر، وجرى إيقافهما واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.


ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
 وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

مكافحة المخدرات  الحشيش  تجار السموم  نبات القات  نجران مادة الحشيش المخدرات  مادة الإمفيتامين  الشبو  أخبار السعودية

اقرأ أيضا

الأعلى منذ 15 عامًا.. الإنفاق العسكري عالميًا يسجل رقمًا قياسيًا في 2023

عاجل.. إنذار أحمر من أمطار غزيرة وسيول على مكة والرياض و11 منطقة لـ9 مساءً

تقلبات جوية.. "الحصيني" يُحذر سكان هذه المناطق من حالة مطرية مع انخفاض درجات الحرارة

إنذار أحمر لـ 8 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر سكان مكة والرياض و10 مناطق من أمطار غزيرة وسيول وصواعق رعدية

أدى إلى ظهور "إيبولا" و"ماربورج".. أسرار الكهف الأكثر رعبًا في العالم

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات 2:37 م الثلاثاء، 16 أبريل 2024

منها جازان.. الأمن يهاجم تجار السموم ومهربي المخدرات في عدة مناطق

المديرية العامة المخدرات 9:29 م الجمعة، 12 أبريل 2024

من حائل لجازان.. ضبط مخالفين في ضربات أمنية متلاحقة لمهربي المخدرات

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات 6:03 م الخميس، 11 أبريل 2024

الأمن يضبط نحو 800 كلجم من نبات القات المخدر في 4 مناطق (تفاصيل)

GKbU_ktX0AE1M-R 12:53 ص السبت، 06 أبريل 2024

ضربة لتجار السموم.. الأمن يُهاجم مهربي المخدرات ويضبط 19 مخالفًا بـ4 مناطق