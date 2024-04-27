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استشهاد 491 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي

هدم المدارس في الضفة الغربية
أرشيفية
أ أ
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وثقت وزارة الصحة الفلسطينية في تقرير لها اليوم، استشهاد 491 فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

123 طفلا شهيداً:اضافة اعلان

وأشارت "الصحة الفلسطينية" إلى أن من بين الشهداء في الضفة الغربية 123 طفلاً وخمس نساء، إضافة إلى عشرة شهداء في صفوف الأسرى داخل معتقلات الاحتلال ، لافتة النظر إلى أن العشرات من الشهداء في الضفة الغربية قتلتهم قوات الاحتلال أثناء مرورهم على الحواجز.

أكثر من مليون ومئة ألف نازح

 وفي وقت سابق، جددت مدفعية الاحتلال قصفها لبلدات الشوكة والنصر شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي أشارت إحصائيات للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بوجود أكثر من مليون ومئة ألف نازح في المدينة يعيشون ظروف إنسانية قاسية في ظل عدم توفر مقومات الحياة من غذاء ومياه.
ويترافق الوضع الكارثي في رفح مع تهديد الاحتلال باجتياح المدينة المكتظة بخيام النازحين.

استشهاد 9 فلسطينيين جراء قصف رفح

استشهد تسعة فلسطينيين وأصيب العشرات اليوم، جراء قصف قوات الاحتلال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
 وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى أبو يوسف النجار في رفح أن تسعة فلسطينيين استشهدوا بعد قصف الاحتلال لمنزل في مخيم يبنا بمدينة رفح، مؤكدة وجود العديد من المفقودين تحت ركام المنزل المدمر.
 وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشرقية من المدينة.
 فيما تواصل الطواقم الطبية عمليات انتشال الشهداء من تحت ركام المنازل المدمرة في المدينة، ومن باحات مستشفى ناصر الذي تم فيه إقامة مقابر جماعية من الاحتلال خلال حصار المستشفى.

ارتفاع ضحايا العدوان على غزة لـ 34.356 شهيدًا:

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 203 على التوالي إلى 34.356 شهيدا، والجرحى إلى نحو 77.368 جريحًا؛ معظمهم من النساء والأطفال.
 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 51 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية، وأصيب 75 آخرون بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة.

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