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عاجل.. شرطان للإعفاء من غرامات التأخير للمنشآت المسجلة في نظام التأمينات

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
أ أ
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حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شرطين للإعفاء من غرامات التأخير وغرامات المخالفات الموجهة لأصحاب العمل والمنشآت.اضافة اعلان
جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين يقول: "عندي مديونية متعثرة ولا أستطيع الجدولة، هل يتم استمرار حساب الغرامات في حالة استمراري بدفع المبالغ الشهرية؟".

شرطا الإعفاء من غرامات التأخير 

وأجابت "التأمينات" عبر حسابها في منصة "إكس" بأن "مبادرة الإعفاء من الغرامات تكون لجميع المنشآت المدينة المسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية بكافة فئاتها وفق الشروط التالية:
1- نشوء المديونية قبل صدور القرار.
2- سداد الاشتراكات للاستفادة من الإعفاء.

مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير

 وأطلقت "التأمينات" في مارس الماضي، مبادرة للإعفاء من غرامات التأخير وغرامات المخالفات الموجهة لأصحاب العمل والمنشآت.
وأوضحت أن المبادرة تستمر لمدة ستة أشهر ابتداءً من 3 مارس 2024  وتستهدف تخفيف أعباء المنشآت التي تترتب عليها غرامات، سواءً بسبب التأخير في سداد الاشتراكات أو بسبب ارتكاب المخالفات، وتشجيعها على تصحيح أوضاعها لتحقق الالتزام التأميني من خلال إعفائها من هذه الغرامات بنسبة 100% شريطة سداد كامل الاشتراكات المستحقة.

الاستفادة من المبادرة

ودعت "التأمينات" كافة أصحاب العمل ممن ترتبت عليهم غرامات، بسبب تأخير سداد الاشتراكات أو الغرامات المترتبة على ارتكاب المخالفات إلى الاستفادة من هذه المبادرة والحصول على إعفاء كامل من هذه الغرامات من خلال التقدم عبر حساب المنشأة في منصة "تأميناتي أعمال" عبر خطوات يسيرة، وفي بيئة رقمية متكاملة.
الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وفي إطار حرصها الدائم على تعزيز رضا العملاء سبق أن أطلقت مبادرة المخالفات الصفرية التي قدمت تسهيلات في قواعد فرض الغرامات المنصوص عليها في المادة (62) من نظام التأمينات الاجتماعية والمادة (25) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
تضمنت التسهيلات التدرج في فرض المخالفات التأمينية وعدم إيقاع الغرامات عند اكتشافها للمرة الأولى وإعطاء المهل النظامية لتعديل المخالفات دون إيقاع أية غرامات.

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