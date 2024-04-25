خيول جامحة تثير الرعب في شوارع لندن.. ماذا حدث؟ (فيديو)

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة إكس ركض لخيل جامحة في شوارع لندن والتي تسببت في حالة من الذعر بالعاصمة.



خيول تجري في شوارع لندن:



خيل هاربة على طريق ضباء- تبوك:



وكانت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، قد نشرت مشاهد من هروب خيول من سلاح الفرسان في شوارع وسط لندن بعد أن ألقت بفرسانها العسكريين في عملية تدريب.وأوضحت أن جنديا أصيب بعد أن اصطدم حصان مذعور بسيارات خارج فندق كليرمونت على طريق قصر باكنغهام فيكتوريا.وبحسب الصحيفة يبدو أيضا أن أحد الخيول اصطدم أيضًا بحافلة ذات طابقين، مما أدى إلى تحطيم زجاجها الأمامي، بينما اصطدم حصان آخر بسيارة أجرة سوداء.وأدي جموح الخيل إلى إغلاق طريق قصر باكنغهام بعد الحادث المروع وتم فرض طوق أمني.أيضا اصطدم حصان بسيارة نقل ركاب فضية اللون من طراز مرسيدس، مما أدى إلى إلحاق أضرار في جانبها وكسر نافذتين خلفيتين.وفي وقت سابق اقتحمت خيل هاربة من مضمار سباق للخيل بالقرب من طريق (ضباء- تبوك)، وكادت تتسبب في كارثة كبيرة لولا لطف الله، وتمكن السائقين من تفادي الاصطدام بها.وحكى أحد المسافرين قصته حينها لـ"تواصل" قائلاً: "بينما كنت أقود سيارتي في هذا الطريق ظهرت أمامي إحدى الخيول السائبة معترضة الشارع".وأضاف:"فلولا أنني كنت أقود سيارتي بالسرعة النظامية المحددة لوقع حادث سير مؤلم في الطريق لي وللسيارات والشاحنات الكثيرة التي كانت تسير خلفي".وتابع قائلاً: "تمكنت من التوقف قبل أن أصطدم بالخيل السائبة التي اعترضت الطريق".وواصل في حديثه حينها: عند توقفي تعطلت الحركة تماماً وتوقف سير المسافرين، مما اضطر بعضهم إلى التنحي بسياراتهم لإبعاد الخيل لتستأنف حركة السير بعد ذلك بصعوبة.وناشد المسافرون وقتها الجهات المعنية إبعاد مضمار السباق عن الطريق العام ونقله إلى مكان آخر بعيداً عن طريق المسافرين حفاظاً على سلامتهم، ووضع الوسائل التي تمنع هروب الخيول من المضمار.