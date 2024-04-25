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عاجل.. وظائف شاغرة في 27 تخصصًا و 69 برنامجاً للدراسات العليا بجامعتي الباحة والملك فيصل

جامعة الباحة
جامعة الباحة
أ أ
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أعلنت جامعة الباحـة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة " تعيين بالتعاقد بدوام كامل " على درجة " معيد " بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً من الجنسين للعام الجامعي 1445هـ، في عدد من كليات الجامعة بمجموعة من التخصصات.اضافة اعلان

وظائف شاغرة بجامعة الباحة:


وأوضحت الجامعة أنه سيبدأ استقبال طلبات التقديم للوظائف المطروحة على بوابة التقديم اعتباراً من يوم الأحد 19 شوال 1445هـ ويستمر التقديم على مدى 5 أيام .
وأشارت إلى أن الوظائف المطلوبة في 8 كليات تحمل 27 تخصصاً، في الشريعة والقانون والطب والصيدلة وطب الأسنان والتمريض والهندسة والحاسبات والمعلومات والأعمال .
ودعت الجامعة من تتوفر لديهم المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة في الشروط إلى التقدم عبر منصة التقديم الإلكترونية بموقع الجامعة وتسجيل معلوماتهم الشخصية، وإرفاق صور من الوثائق المطلوبة.

جامعة الملك فيصل:


فيما أعلنت جامعة الملك فيصل , عن فتح بوابة القبول الإلكترونية في 69 برنامجاً من برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1446هـ.
ويأتيوذلك ابتداءً من يوم الأربعاء 15 - 10 -1445هـ الموافق 24 - 4 - 2024م وحتى الساعة الثالثة مساء من يوم الأربعاء 22 - 10 - 1445هـ الموافق 1 - 5 - 2024م.
 وأوضح المشرف على إدارة برامج الدراسات العليا الدكتور محمد المالكي أن الجامعة تفتح بوابة القبول سنوياً لاستيعاب الطلب المتزايد على برامج الدراسات العليا المتنوعة، مشيرًا إلى أن جميع البرامج متاحة برسوم مالية، كما تم توفير مقاعد دراسية (منح) مجانية للطلبة المتميزين في جميع البرامج المطروحة.
 وبين أن التقديم سوف يكون عبر رابط القبول الإلكتروني، ولن يتم استقبال أي طلبات ورقية بعد انتهاء فترة التقديم المحددة، مؤكدا ترحيب الجامعة بقبول المعيدين والمحاضرين بشرط التقديم عبر رابط القبول الإلكتروني خلال الفترة المعلنة.

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