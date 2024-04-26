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توضيح عاجل لـ "التأمينات" بشأن بداية استحقاق المعاش التقاعدي المبكر

المؤسسة العامة للتأمينات الاحتماعية
التأمينات
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أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات، توضيحًأ بشأن بداية استحقاق المعاش التقاعدي المبكر.

بداية استحقاق المعاش التقاعدي المبكراضافة اعلان

وأوضحت عبر موقعها الإلكتروني، أن استحقاق معاش التقاعد المبكر يبدأ اعتبارًا من أول الشهر التالي لتقديم طلب الصرف.

كيف يتم حساب المعاش عند ضم المدة إلى نظام التقاعد؟

إذا كان نظام التقاعد هو النظام الأخير تتم تسوية المعاش باحتساب كامل المدد بين النظامين وفقًا لأحكام نظام التقاعد وعلى أساس آخر راتب تقاضاه الموظف في هذا النظام.

ماهي شروط صرف معاش التقاعد؟

ويشترط لاستحقاق معاش التقاعد الآتي:
1 - بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها.
2 - التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.
3 - أن تكون له مدة اشتراك في النظام لا تقل عن 120 شهر، أو 60 شهرًا على الأقل مع إضافة مدة مكملة اعتبارية  لـ 120 شهراً عند بلوغ سن الستين.

متى يجب التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية؟

أ- يلزم صاحب العمل تسجيل العامل خلال 15 يوم من الشهر التالي لالتحاقه بالعمل.
ب‌- يحق للعامل أن يطلب تسجيله خلال 15 يوماً التالية لانتهاء المهلة المحددة لصاحب العمل لتسجيل عماله.

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