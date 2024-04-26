توضيح عاجل لـ "التأمينات" بشأن بداية استحقاق المعاش التقاعدي المبكر

أ أ

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات، توضيحًأ بشأن بداية استحقاق المعاش التقاعدي المبكر.





بداية استحقاق المعاش التقاعدي المبكر



كيف يتم حساب المعاش عند ضم المدة إلى نظام التقاعد؟



ماهي شروط صرف معاش التقاعد؟



متى يجب التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية؟



وأوضحت عبر موقعها الإلكتروني، أن استحقاق معاش التقاعد المبكر يبدأ اعتبارًا من أول الشهر التالي لتقديم طلب الصرف.إذا كان نظام التقاعد هو النظام الأخير تتم تسوية المعاش باحتساب كامل المدد بين النظامين وفقًا لأحكام نظام التقاعد وعلى أساس آخر راتب تقاضاه الموظف في هذا النظام.ويشترط لاستحقاق معاش التقاعد الآتي:1 - بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها.2 - التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.3 - أن تكون له مدة اشتراك في النظام لا تقل عن 120 شهر، أو 60 شهرًا على الأقل مع إضافة مدة مكملة اعتبارية لـ 120 شهراً عند بلوغ سن الستين.أ- يلزم صاحب العمل تسجيل العامل خلال 15 يوم من الشهر التالي لالتحاقه بالعمل.ب‌- يحق للعامل أن يطلب تسجيله خلال 15 يوماً التالية لانتهاء المهلة المحددة لصاحب العمل لتسجيل عماله.