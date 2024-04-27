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جامعة حائل: اشتراط الحصول على درجة اختبار التحصيلي للقبول السنوي لعام 1446 هـ

جامعة حائل
جامعة حائل
أ أ
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 أعلنت جامعة حائل ممثله بعمادة القبول والتسجيل عن اشتراط الحصول على درجة اختبار التحصيلي للتخصصات النظرية للمسار الشرعي وإدارة الأعمال في المرحلة الثانوية للقبول السنوي للعام الجامعي 1446 هـ .اضافة اعلان

اختبار التحصيلي للقبول السنوي

 وأوضحت عمادة القبول والتسجيل أنه سيتم احتساب النسبة الموزونة بناءً على معدل الثانوية العامة، ودرجة القدرات العامة، ودرجة اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات النظرية.
 ودعت جميع الطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعة إلى ضرورة التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي حسب المسار الدراسي في المرحلة الثانوية، مبينة أن هيئة تقويم التعليم والتدريب المركز الوطني للقياس قد أتاحت التسجيل لاختبار التحصيل الدراسي للمسار الشرعي ومسار إدارة الأعمال.

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