عاجل.. لم تبلغ الستين وتريد سحب مستحقاتها من التأمينات.. هل يمكن ذلك؟

أ أ

تفاعلت المؤسسة العامة للتأمينات، مع استفسار إحدى المستفيدات بشأن إمكانية سحب المستحقات التأمينية قبل بلوغ سن الستين.

وجاء في رسالة المستفيدة: "أريد سحب مستحقاتي من التأمينات الاحتماعية وأنا لم أصل عمر الـ ٦٠ كيف الطريقة؟".

وأجابت التأمينات عبر حساب العناية بالعملاء بقولها: "حياك الله .. يلزم استيفاء أحد شروط الاستحقاق للدفعة الواحدة وموضح لكم أدناه توضيح لشروط صرف الدفعة الواحدة للمشترك/ المشتركة قبل بلوغ سن الستين أو حدوث عجز:





كذلك أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن صرف المعاشات والمستحقات التأمينية لمستفيدي نظام التأمينات الاجتماعية سيكون في موعده دون تغيير في بداية الشهر الميلادي.

وقالت إنه سيتم صرف المعاشات التقاعدية مقدمًا وبشكل موحد لكافة العملاء في بدية الشهر الميلادي، موضحة أن توحيد الصرف لا يتطلب من العميل اتخاذ أي إجراء.





مواعيد صرف المعاشات لمستفيدي نظام التأمينات الاجتماعية





موعد صرف المعاشات والمستحقات التامينية لمستفيدي نظام التامينات الاجتماعية سيكون في موعده دون تغيير في بداية الشهر الميلادي .

نسعد بخدمتك . حياك الله استاذ ابو طلال ،موعد صرف المعاشات والمستحقات التامينية لمستفيدي نظام التامينات الاجتماعية سيكون في موعده دون تغيير في بداية الشهر الميلادي .نسعد بخدمتك . pic.twitter.com/V8ZLdfrRIm April 25, 2024

توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية



صرف المعاشات مقدمًا



وفيما يلي مواعيد صرف المعاشات والمستحقات التأمينية لمستفيدي نظام التأمينات الاجتماعية:مايو الأربعاء 1 مايويونيو السبت 1 يونيويوليو الاثنين 1 يوليوأغسطس الخميس 1 أغسطسسبتمبر الأحد 1 سبتمبرأكتوبر الثلاثاء 1 أكتوبرنوفمبر الجمعة 1 نوفمبرديسمبر الأحد 1 ديسمبروأضافت التأمينات، أنه "مع مراعاة أنه إذا وافق يوم الصرف إجازة رسميه فإنه يتم تقديم الصرف إلى آخر يوم عمل قبل الإجازة".وأعلنت "التأمينات" عن توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية لكافة المتقاعدين والمستفيدين المشمولين بنظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية وصرفها بداية كل شهر ميلادي اعتبارًا من 1 مايو 2024م.وبينت أن هذا الاجراء يأتي حرصًا منها على توافق موعد صرف المعاشات وتوحيده لكافة العملاء، بما يضمن توحيد صرف المنافع التأمينية وتوحيد الإجراءات المتشابهة بين متقاعدي ومستفيدي أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية في المملكة.كما يأتي تماشيًا مع خطوات دمج العمليات والإجراءات التي أتت بعد قرار مجلس الوزراء رقم 657 وتاريخ 15/11/1442 الذي قضى بدمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعيةوأوضحت "التأمينات"، أن هذا التعديل سيتم بموجبه صرف المعاشات لكافة العملاء في اليوم الأول من كل شهر ميلادي اعتبارًا من التاريخ المشار إليه، حيث سيتم صرف معاش شهر مايو في اليوم الأول منه، ويستمر بعد ذلك صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي.وأضافت أن صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي يعد صرفًا مقدمًا لمعاش الشهر ذاته، مقارنة بموعد الصرف السابق نهاية الشهر الميلادي.وأكدت أنه حرصًا من المؤسسة على عدم تأثر أي من العملاء بهذا التعديل فسيكون صرف معاشات شهر إبريل لمتقاعدي ومستفيدي نظامي التقاعد المدني والعسكري في موعده في اليوم الخامس والعشرين من شهر إبريل، على أن يُصرف لهم معاش شهر مايو في اليوم الأول من شهر مايو وبذلك يتم توحيد موعد صرف المعاشات التقاعدية لكافة العملاء اعتبارًا من 1 مايو 2024م.