بكل سهولة.. احصل على لوحة مركبتك المميّزة بالمزاد الإلكتروني عبر أبشر

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنها بدأت اليوم الأربعاء، بطرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر.







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خطوات الدخول على المزاد الإلكتروني



وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أن المزاد يُمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة، المشاركة إلكترونيًا، ويستمر المزاد حتى غدًا الخميس 25 من إبريل.وأضافت أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة، المشاركة في المزاد عبر 4 خطوات، هي:1 - الدخول إلى منصة أبشر.2 - اختيار خدماتي.3 - اختيار المرور.4 - اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.