الأربعاء، 15 شوال 1445 ، 24 أبريل 2024

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بكل سهولة.. احصل على لوحة مركبتك المميّزة بالمزاد الإلكتروني عبر أبشر

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مزاد اللوحات الإلكتروني
أ أ
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أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنها بدأت اليوم الأربعاء، بطرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر.

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احصل على لوحة مركبتك المميّزة

وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أن المزاد يُمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة، المشاركة إلكترونيًا، ويستمر المزاد حتى غدًا الخميس 25 من إبريل.


خطوات الدخول على المزاد الإلكتروني

وأضافت أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة، المشاركة في المزاد عبر 4 خطوات، هي:
1 - الدخول إلى منصة أبشر.
2 - اختيار خدماتي.
3 - اختيار المرور.
4 - اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

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