عاجل.. راصد الزلازل يُثير الجدل مجددًا: احذروا هذه الأيام

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مجددًا وبعدة فترة غياب، أثار عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، الجدل بتغريدة له اليوم الجمعة.





عالم الزلازل: احذروا هذه الأيام



Obvious clustering of stronger tremors (M ≥ 5.6) occurred with the planetary geometry (purple/red peaks) in the forecast period. The high lunar peak (green) yesterday can result in a strong shake 27/28 April. A new video will be posted later today. https://t.co/6D1Np6Nr12 April 26, 2024

توقعات بحدوث هزة قوية غدًا السبت



وعلى حسابه في منصة إكس، فقد نبه من هندسة جديدة وتحركات في الكواكب قد تؤدي إلى نشاط زلزالي خلال اليومين المقبلين في تايوان ومحيطها.وعلق على صورة لمركز الهيئة البحثية التي يرأسها SSGEOS، "هناك تجمع واضح للهزات القوية "M ≥ 5.6" مع هندسة الكواكب "القمم الأرجوانية / الحمراء".وأوضح أن تلك الدلائل تعني أن هناك احتمالاً بحدوث هزة قوية في 27 - 28 من إبريل.





وحسب "العربية"، فإن الهندسة المحددة بين الأجرام السماوية المرتبطة بالزلازل تسمى بـ"هندسة الكواكب الحرجة" أو "الهندسة القمرية الحرجة"، وهي لا تؤدي دائمًا إلى هزات أو زلازل قوية.







نظريات هوجربيتس بين الرفض والقبول



يذكر أن هوجربيتس، يدافع عن نظريته التي تؤكد وجود علاقة مباشرة بين تراكم الضغط في قشرة الأرض والشحنة الكهرومغناطيسية الناتجة عن هندسة الكواكب الحرجة؛ مما قد يؤدي إلى الزلازل الكبيرة، إلا أن كافة العلماء يرفضون تلك النظرية، معتبرين أنها غير علمية، جازمين أن لا علاقة بين الكوكب وحركة ونشاط الزلازل على الأرض.