عاجل.. راصد الزلازل يُثير الجدل مجددًا: احذروا هذه الأيام

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مجددًا وبعدة فترة غياب، أثار عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، الجدل بتغريدة له اليوم الجمعة.
عالم الزلازل: احذروا هذه الأياموعلى
حسابه في منصة إكس، فقد نبه من هندسة جديدة وتحركات في الكواكب قد تؤدي إلى نشاط
زلزالي خلال اليومين المقبلين في تايوان ومحيطها.
وعلق على صورة لمركز الهيئة البحثية التي يرأسها SSGEOS، "هناك تجمع واضح للهزات القوية "M ≥ 5.6" مع هندسة الكواكب "القمم الأرجوانية / الحمراء".
Obvious clustering of stronger tremors (M ≥ 5.6) occurred with the planetary geometry (purple/red peaks) in the forecast period. The high lunar peak (green) yesterday can result in a strong shake 27/28 April. A new video will be posted later today. https://t.co/6D1Np6Nr12— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) April 26, 2024
توقعات
بحدوث هزة قوية غدًا السبتوأوضح
أن تلك الدلائل تعني أن هناك احتمالاً بحدوث هزة قوية في 27 - 28 من إبريل.
وحسب "العربية"، فإن الهندسة المحددة بين الأجرام السماوية المرتبطة بالزلازل تسمى بـ"هندسة الكواكب الحرجة" أو "الهندسة القمرية الحرجة"، وهي لا تؤدي دائمًا إلى هزات أو زلازل قوية.