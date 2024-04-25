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دراسة توضح خطورة الوجبات السريعة على نمو دماغ الطفل

وجبات الأطفال
طعام الأطفال
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كشفت دراسة حديثة عن مخاطر الوجبات السريعة على نمو الدماغ للأطفال الصغار.
وأوضحت الدراسة، أن اتباع نظام غذائي عالي السكر والدهون، مثل الوجبات السريعة أو النظام الغذائي الغربي، يسبب مشاكل في الذاكرة طويلة الأمد.اضافة اعلان
لكن النتيجة الأكثر إثارة للقلق، في هذه الدراسة التي أجريت على الحيوانات، هي أن هذا الضرر الذي لحق بالذاكرة ظل قائماً حتى بعد التحول إلى نظام غذائي صحي.

خطورة الوجبات السريعة على الأطفال

الدراسة أجريت في جامعة ساوث كاليفورنيا، ويعتقد فريق البحث أن هذه الأطعمة تعطل عمل منطقة الحصين، وهي منطقة مهمة للذاكرة لدى البشر وكذلك الفئران، بحسب "مديكال نيوز توداي".
وقال سكون كانوسكي الباحث الرئيسي: "الحصين هو منطقة في الدماغ معرضة بشكل خاص لمختلف الأضرار البيئية والبيولوجية، وهذا صحيح بشكل خاص خلال الفترات المبكرة من العمر، عندما تكون هذه المنطقة من الدماغ لا تزال في طور النمو".
هذا وأظهرت دراسات سابقة أن ارتفاع نسبة السكر يضر بشكل خاص بوظيفة الذاكرة، ما يتسبب في انخفاض تكوين الخلايا العصبية في الحصين، وهو منطقة رئيسية من الدماغ مطلوبة لتكوين الذكريات.

أطعمة مفيدة للأطفال

وأوضح الباحثون بأن الغذاء المثالي للذاكرة وخاصة في مرحلة النمو هو البيض، وخاصة صفار البيض.
وإضافة إلى البيض اقترح الباحثون الأسماك الغنية بأوميغا-3، والمكسرات والملفوف (الكرنب) والبروكلي، لأنها تغذي الإشارات المرتبطة بنمو مناطق الذاكرة في الدماغ. 

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