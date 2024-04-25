كيف تحافظين على سلامة رضيعك من المخاطر؟.. نصائح لا تفوتك

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يرتبط الطفل الرضيع بشكل خاص بوالدته؛ لأنها تمضي معه وقتًا أطول، لذا من المهم أن تكون على دراية بكيفية التعامل معه للحفاظ على سلامته بدنيًا ونفسيًا.

وقدمت وزارة الصحة، مجموعة من النصائح للتعامل السليم مع الطفل:





إرشادات لتعزيز وسلامة الصحة النفسية للرضيع

تحدث إليه دائمًا، فصوت الوالدين مطمئن للطفل.

تفاعل معه، وذلك بتكرار الأصوات نفسها التي يصدرها، وإضافة كلمات بسيطة لمساعدته على تعلم استخدام اللغة.

اقرأ له، فهذا سيساعده على تطوير وفهم اللغة والأصوات.

امدحه واعطه الكثير من الاهتمام والحب.

قم باحتضانه لتعزيز الشعور بالاهتمام والأمان.

العب معه عندما يكون يقظًا ومسترخيًّا.

اختر الألعاب الآمنة والمناسبة لعمره، والتي تنمي مهاراته.





السلامة الجسدية

الحرص على الرضاعة الطبيعية المطلقة لأول 6 أشهر من عمر الرضيع؛ لما لها من فوائد، ومحاولة استكمالها حتى 12 شهرًا، إلى جانب الأغذية الصحية التكميلية.

أطعميه ببطء وصبر، وشجعيه على تجربة أنواع جديدة؛ ولكن دون قوة، وباختيار الألوان المتعددة للطعام للخضراوات والفاكهة التي تجذب انتباهه.

الحفاظ على نشاطه معظم الوقت؛ حيث قد يساعده البقاء على الأرض على أن يصبح قويًّا، ويتعلم، ويستكشف.

حاول ألا تبقيه في الأرجوحة والعربات فترة طويلة.

تجنب إعطاءه الأجهزة الإلكترونية (مثل: الجوالات، أو الأجهزة اللوحية) تحت عمر 18 شهرًا.

تأكد من حصوله على القدر الموصى به من النوم كل ليلة؛ حيث إن الرضيع من 4-12 شهرًا، ينام 12-16 ساعة يوميًّا (بما في ذلك القيلولة).





المحافظة على أمان الرضيع

يحب الرضيع الاستكشاف، فيجب التأكد من أمن وسلامة المنزل، وإزالة الأشياء التي تشكل خطرًا عليه.

لا تقم بهزه؛ لأن عضلات الرقبة للرضيع تكون ضعيفة، فمن الممكن أن يسبب هذا تلف المخ أو الوفاة.

احرص دائمًا على نومه على ظهره؛ لمنع متلازمة موت الرضيع المفاجئ.

احمِ طفلك وعائلتك من التدخين السلبي، ولا تسمح لأي شخص بالتدخين في منزلك.

لا تدعه يلعب ألعابًا صغيرة قد يكون من السهل عليه ابتلاعها.

لا تسمح له باللعب بأي شيء قد يغطي وجهه.

لا تحملي أبدًا سوائل ساخنة، أو أطعمة بالقرب منه، أو أثناء حمله.

الحرص على إعطائه التطعيمات في وقتها المحدد لحمايته من الأمراض.

