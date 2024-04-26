أفضل أماكن التنزه بالرياض.. هل زُرت حديقتي الشهداء والسويدي؟

إذا شعرت بالملل
وتريد أن تغير روتين الأسبوع رفقة عائلتك في أجواء رائعة ومناظر خلابة، فهناك
العديد من الأماكن التي يمكنك الذهاب إليها لكن هناك البعض الذي يمكن أن تكون لا
تعرفه فنضعه هنا بين يديك.
وفي هذا التقرير الذي يقدمه موقع صحيفة تواصل، لكل قرائه الكرام كل يوم جمعة، نرشح لكم حديقتي الشهداء والسويدي، ونرصد لكم أبرز الأنشطة التي يمكن أن تقوموا بها فيهما.
حديقة الشهداء
بالرياض:تدعوك حديقة
الشهداء الرياض للتنزّه في أنحائها، رُبما بصُحبة كتابٍ جيّد، أو بصحبة أُناس
مُقرّبين منك، فبانتظارك لحظات من المرح والاسترخاء سوف تُمضيها في هذه الحديقة
التي تُعتبر من أفضل حدائق الرياض.
أفضل الأنشطة في
حديقة الشهداء الرياض
1- جولة في
أرجاء الحديقة:نوصي في بداية
هذه الرحلة الرائعة بالذهاب في جولة في أنحاء الحديقة للتعرّف على ما تحويه
الحديقة في أحضانها ، إذ تحيط بك مناظر آسرة تجسدها تلك الأشجار المورقة و
المسطحات الخضراء المترامية
2- مقاعد جلوس:وعلى أحد
المقاعد المنتشرة في ارجاء الحديقة أيضاً بوسعك الجلوس والتأمُّل أكثر في جمال
الحديقة.
3- المشي والركض وعلى الرغم من تنوّع الأنشطة، إلا أن
هناك نشاط ليس من الممكن الاستغناء عنه عند زيارة حديقة الشهداء الرياض، نشاط
المشي والركض الذي سوف تتمتّع به وسط الأجواء الجميلة المتاحة في الحديقة.
4- لعب الطفال:من أهم ما يشغل
البعض وخاصة العائلات قبل تحديد وجهة تنزههم هو ضرورة وجود لعب للأطفال، وهو ما
وفرته حديقة الشهداء ليستمتع أطفالك بوقت مرح ولعب.
أوقات العملمفتوح يومياً
على مدار الساعة
أسعار الدخول
إلى حديقة الشهداءدخول مجّاني
المعالم القريبة
من حديقة الشهداءقد تظن أن جولتك
وصلت لنهايتها عند هذه الحديقة، بيد أنه في الواقع يتوافر أماكن سياحية في الرياض
قريبة وننصحك بالمرور بها مثل حديقة معالم العالم الرياض على بُعد 6.74 كم عن
الحديقة.
الفنادق القريبة
من حديقة الشهداء الرياضاخترنا لك فندق
هيلتون الرياض فهو من افضل فنادق الرياض 5 نجوم ويُعتبر من أقرب الفنادق للحديقة
حيث تفصله مسافة 2.32 كم عن الحديقة.
وعلى بعد حوالي 8.38 كم من الحديقة، يقع فندق مداريم كراون الرياض وهو من أفضل فنادق الرياض 5 نجوم.
موقع حديقة
الشهداء على الخريطة:يمكنك الوصول
إلى حديقة الشهداء في الرياض عبر خرائط جوجل من خلال الضغط هنا.
حديقة السويدي
بالرياض:
هناك الكثيرون من هواة التنزّه في الأماكن المفتوحة، ولهذا نودّ الحديث عن واحدة من أهم هذه الحدائق وهي حديقه السويدي العامة الرياض، فهي مكان مثالي للاسترخاء ولإمضاء وقت مُميّز للجميع وللعائلات على وجه الخُصوص فهي مصنفة ضمن أفضل أماكن سياحية في الرياض للعائلات، إذ بالمقدور التنزّه والاستمتاع بالمناظر الخضراء الجميلة التي تعكسها الحديقة.
أفضل الأنشطة في
حديقه السويدي العامة الرياض:
• من المميز أن تبدأ يومك في هذه الحديقة بجولة في أرجائها وتُشاهد الجمال الذي ستجده منعكساً هنا وهناك، لاسيما على أشجارها المورقة و مساحاتها الخضراء الرحبة، وبمقدورك أن تستريح في المقاعد المخصصة للجلوس.
• هذا وتشمل حديقه السويدي العامة الرياض مساحات ملائمة لممارسة الرياضة، فهناك مسارات مخصصة للاستمتاع برياضة المشي والركض.
أوقات العمل:مفتوح يومياً
على مدار الساعة
الفنادق القريبة
من حديقه السويدي العامة الرياض:- من الفنادق
القريبة التي نرشّحها لك، فندق فور بوينتس شيراتون الرياض الذي تفصله مسافة 6.4 كم
عن الحديقة ويُصنّف من افضل فنادق الرياض 4 نجوم.
- فندق بودل القصر الرياض الذي تفصله مسافة 600 م عن الحديقة، يعتبر من أفضل فنادق الرياض 3 نجوم.