أفضل أماكن التنزه بالرياض.. هل زُرت حديقتي الشهداء والسويدي؟

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إذا شعرت بالملل وتريد أن تغير روتين الأسبوع رفقة عائلتك في أجواء رائعة ومناظر خلابة، فهناك العديد من الأماكن التي يمكنك الذهاب إليها لكن هناك البعض الذي يمكن أن تكون لا تعرفه فنضعه هنا بين يديك.

وفي هذا التقرير الذي يقدمه موقع صحيفة تواصل، لكل قرائه الكرام كل يوم جمعة، نرشح لكم حديقتي الشهداء والسويدي، ونرصد لكم أبرز الأنشطة التي يمكن أن تقوموا بها فيهما.



حديقة الشهداء بالرياض:







أفضل الأنشطة في حديقة الشهداء الرياض







1- جولة في أرجاء الحديقة:



2- مقاعد جلوس:



3- المشي والركض



4- لعب الطفال:



أوقات العمل



أسعار الدخول إلى حديقة الشهداء



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موقع حديقة الشهداء على الخريطة:



حديقة السويدي بالرياض:







أفضل الأنشطة في حديقه السويدي العامة الرياض:



أوقات العمل:



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موقع حديقه السويدي العامة على الخريطة:





