عاجل.. نداء من حساب المواطن لهؤلاء: راجعوا حساباتكم فورا

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تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن مشكلة غير مؤهل وآلية تقديم الاعتراض على عدم الأهلية.



الاعتراض على عدم أهلية حساب المواطن



جاء ذلك في رد من حساب المواطن، على سؤال مستفيد استفسر بشأن رسالة عدم الأهلية وطريقة تقديم الاعتراض.وقال حساب المواطن : "يلزمك التوجه لحسابك وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية من خلال (دراسة الأهلية،تقديم اعتراض) ولابد من الموافقة على الاعتراض لتتم دراسة الأهلية ، ولن تشملك دفعة شهر "أبريل" ، نسعد بخدمتك".وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، صدور نتائج الأهلية للدورة 77 (شهر أبريل 2024)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: " اضغط هنا ".

قيمة استحقاق حساب المواطن



قيمة الدعم الإضافي



كم الدعم الإضافي؟



أهلية حساب المواطن



تعديلات حساب المواطن

