عاجل.. نقص مبالغ الدعم لدى بعض المستفيدين.. حساب المواطن يوضح الأسباب

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تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن نقصان مبالغ الدعم لدى البعض.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد قال فيه : "لماذا حساب المواطن ناقص عندي؟ راتبي ٩ آلاف ولعدد ٤ كم أستحق؟".

وأجاب حساب المواطن، عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله : "عزيزي المستفيد ، بإمكانك الإطلاع على سبب نقص الدفعة لديك من خلال حسابك عن طريق ( الدفعات المالية ) ، و يختلف الاستحقاق وفقاً لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها، وبإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية".





أهلية حساب المواطن



أسباب عدم أهلية حساب المواطن



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

