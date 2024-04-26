الجمعة، 17 شوال 1445 ، 26 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بعد خسارتين متتاليتين.. ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من صراعات الشرق الأوسط

أسعار النفط 14
سعر النفط
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

بعد خسارتين أسبوعيتين متتاليتين، ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وتتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع وذلك مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات نتيجة الصراعات في الشرق الأوسط.اضافة اعلان

ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف دولية

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا بما يعادل 0.2 % إلى 89.20 دولار للبرميل.
 وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.3 % إلى 83.82 دولار للبرميل.
ومنذ بداية الأسبوع ارتفع برنت 2.2، في حين تقدم غرب تكساس الوسيط 0.8 %.

أسعار النفط تأثرت بتسارع التضخم

وتأثرت أسعار النفط بتسارع التضخم، إذ دفع ذلك المستثمرين لاستبعاد تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة قبل سبتمبر.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء الغذاء والطاقة، بوتيرة سنوية 3.7 بالمئة مقارنة مع اثنين بالمئة في الربع الأخير من 2023.

اقرأ أيضا

استقرار أسعار النفط مع تأثر السوق بمخاوف الطلب الأمريكي وصراع الشرق الأوسط

الوطني لإدارة الدين يقفل طرح أبريل من صكوك المملكة المحلية بـ 7.396 مليارات ريال

أسعار العملات في السعودية اليوم الأربعاء 24 من إبريل.. الإسترليني بـ 4.6 ريال

ارتفاع أسعار النفط بعد انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية

تدشين أول مزرعة حضرية داخل المتاجر وأسواق المنتجات الغذائية في المملكة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أسعار النفط 7:54 ص الثلاثاء، 23 أبريل 2024

أسعار النفط ترتفع في تعاملات آسيا المبكرة مع استمرار التركيز على الشرق الأوسط

أسعار النفط 8:02 ص الإثنين، 22 أبريل 2024

تراجع أسعار النفط عند افتتاح التعاملات الآسيوية

ارتفاع أسعار النفط 10:26 ص الخميس، 18 أبريل 2024

ارتفاع أسعار النفط بعد إعادة فرض عقوبات أمريكية على نفط فنزويلا

ارتفاع اسعار النفط 10:50 ص الإثنين، 01 أبريل 2024

صعود أسعار النفط مع مراهنة المستثمرين على قلة الإمدادات