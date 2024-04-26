بعد خسارتين متتاليتين.. ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من صراعات الشرق الأوسط

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بعد خسارتين أسبوعيتين متتاليتين، ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وتتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع وذلك مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات نتيجة الصراعات في الشرق الأوسط.





ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف دولية



أسعار النفط تأثرت بتسارع التضخم



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا بما يعادل 0.2 % إلى 89.20 دولار للبرميل.وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.3 % إلى 83.82 دولار للبرميل.ومنذ بداية الأسبوع ارتفع برنت 2.2، في حين تقدم غرب تكساس الوسيط 0.8 %.وتأثرت أسعار النفط بتسارع التضخم، إذ دفع ذلك المستثمرين لاستبعاد تخفيض مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة قبل سبتمبر.وأشارت البيانات إلى ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء الغذاء والطاقة، بوتيرة سنوية 3.7 بالمئة مقارنة مع اثنين بالمئة في الربع الأخير من 2023.