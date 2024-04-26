من القصيم لعسير.. هجمات أمنية مباغتة ضد تجار السموم ومهربي المخدرات

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات
الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
إحباط
تهريب 337 كيلوجرامًا من القات ففي
منطقة عسير، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر تهريب 337
كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية،
وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ضبط
شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر وفي
منطقة مكة المكرمة، قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مواطن
لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه،
وإحالته إلى جهة الاختصاص.
ضبط
5 لتهريبهم 95 كيلو من القات وفي
جازان، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث على 5 مخالفين لنظام أمن
الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 95 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى
استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
ضبط
شخصين لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدركما
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمنطقة القصيم لترويجهما مادة
الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما
إلى النيابة العامة.
ضبط
مخالف لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامينوفي
الباحة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من
الجنسية الإثيوبية لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه
واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
ضرورة
الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدراتوتهيب
الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن
أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وبينت أن ذلك يتم من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.