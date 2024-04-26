من القصيم لعسير.. هجمات أمنية مباغتة ضد تجار السموم ومهربي المخدرات

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.





إحباط تهريب 337 كيلوجرامًا من القات



ضبط شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر



ضبط 5 لتهريبهم 95 كيلو من القات



ضبط شخصين لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر



ضبط مخالف لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين



ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

